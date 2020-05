Newark troca 10.049 tubulações de chumbo durante surto de coronavírus

Até o momento, 10.049 das 18.720 tubulações em toda a cidade foram substituídas por tubos de cobre

No domingo (3), o Prefeito Ras J. Baraka e o diretor de serviços públicos de água e esgoto, Kareem Adeem, anunciaram que a cidade de Newark (NJ) ultrapassou a marca de 10 mil unidades no programa de substituição de tubulações de chumbo, apesar de lidar com a pandemia de coronavírus (COVID-19). O município continuou seu trabalho para substituir 18.720 unidades de chumbo sem interrupções, em média, até 100 por dia.

“Ainda estamos avançando agressivamente a toda velocidade com a substituição de todas as tubulações na cidade, embora tenhamos lidado com o surto sem precedentes de um vírus”, disse Baraka. “Em meio ao que está acontecendo, fornecer aos nossos moradores acesso a água potável continua a ser uma alta prioridade”.

A 10.000ª tubulação foi substituída pela Prefeitura na sexta-feira (1), na Magazine Street, por operários da companhia Roman E&G Corp.

“Queremos que as pessoas saibam que esses operários estão aqui trabalhando, mesmo com a pandemia de coronavírus. Não nos atrasou nem um pouco”, disse Adeem. “Este é um grande marco para os moradores de Newark e queremos agradecê-los por sua ajuda e apoio ao longo do ano passado”.

“Tínhamos uma boa organização para avançar rapidamente e não poderíamos ter pedido um inverno melhor”, disse Tiffany Stewart, diretora assistente do Departamento de Água e Esgoto de Newark.

O clima quente e o trabalho contínuo possibilitaram que a cidade substitua todas as 18.720 tubulações, muito antes do tempo estimado original de 24 a 30 meses e sem nenhum custo para os moradores.