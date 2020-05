Newark lança concurso “Idling Gets You No Where”

A competição visa conscientizar os motoristas que costumam deixar seus automóveis com o motor ligado enquanto estão estacionados

A Newark Public Safety Collaborative, e vários parceiros, convidam os residentes de Newark (NJ) a participarem do “Concurso de pôsteres em marcha lenta que não chega a lugar nenhum”. Este concurso oferece uma oportunidade para os moradores conscientizarem-se sobre as preocupações de segurança pública associadas aos carros que são deixados estacionados com o motor ligado e, principalmente, o roubo de carros. Os principais problemas associados à prática incluem:

1. As emissões são piores do que as criadas durante o movimento, pois a eficiência do motor é aprimorada ao dirigir.

2. 10 ou mais segundos sem carga consomem mais combustível do que reiniciar o motor.

3. O combustível do carro não é totalmente queimado durante, criando resíduos que podem danificar o motor.

4. O modo inativo pode reduzir a vida útil do óleo do motor em 75%.

5. Veículos emitem níveis mais altos de monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido nitroso e hidrocarbonetos, poluentes que contribuem para o aquecimento global e podem causar sérios danos a pessoas com doenças respiratórias, como asma, DPOC e enfisema.

6. New Jersey possui regulamento desde 1985, com atualizações de 2007 para incluir o problema (idling, em inglês), incluindo qualquer veículo a motor por mais de 3 minutos.

7. Os carros são frequentemente roubados em questão de segundos, quando deixados em estacionamentos, shoppings e na calçada.

. Requisitos do concurso:

1. Os participantes devem morar ou trabalhar em Newark.

2. O pôster deve incluir o slogan “Reduce Your Emission, Turn Off Your Ignition”.

3. Os participantes devem usar o material encontrado em casa.

4. Os participantes são incentivados a trabalhar em grupo e usar materiais reciclados para retratar sua mensagem.

5. O envio deve incluir o nome do artista principal e a idade.

6. O envio deve incluir uma lista do material utilizado.

7. A submissão deve ser de 2 ou 3 pôsteres de artes visuais dimensionais.

Importante: Não serão aceitos envios com imagens explicitas, idioma ou material com direitos autorais.

. Informações:

Entre em contato com Marquise Guzman em marquise.guzman@rutgers.edu para comentários, perguntas ou informações.