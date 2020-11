Newark determina fechamento do comércio até o 4 de dezembro

Ironbound terá o fechamento de várias ruas para reduzir o tráfego no bairro

Visando reduzir a taxa de infecção de COVID-19 de 50% no Ironbound, o departamento de Polícia de Newark conduzirá barreiras em algumas ruas do bairro do Ironbound, restringindo o acesso a moradores do código postal 07105. Apenas residentes ou indivíduos com necessidades especiais terão permissão para entrar nas áreas designadas.

O fechamento das ruas será feito às sextas e sábados até segunda ordem, uma vez que análises científicas demonstram que esses são os dias em que a incidência de transmissão dos casos de covid 19 é maior na região.

Uma outra medida anunciada pelo prefeito Ras Baraka determina o fechamento de parte do comércio. Restaurantes, lanchonetes, salões de beleza, academias de ginástica deverão ficar fechados de 25 de novembro a 4 de dezembro.

Boutiques. sapatarias, bares, salões de beleza. pet shops, livrarias, lojas de móveis e esportes e tabacarias também estão entre as lojas que deverão permanecer fechadas.

“Estamos pedindo aos moradores que fiquem em casa. E isto quer dizer que todas as lojas que não sejam consideradas essenciais devem não podem abrir de 25 de novembro (véspera de Thanksgivings) a 4 de dezembro”, disse Ras Baraka em transmissão realizada pela internet.

A medida causou bastante polêmica entre os comerciantes da região, que já estão sendo bastante prejudicados por terem que fechar seus negócios às 8 da noite. Uma brigada de fiscais da prefeitura tem circulado pelo bairro, certificando-se de que os comerciantes estão cumprindo as regras impostas pela prefeitura.