New York City fechará 64 km de ruas para pessoas poderem caminhar

O objetivo da decisão é permitir o maior distanciamento físico entre os pedestres que circulam pela cidade durante a pandemia de coronavírus

A cidade de Nova York fechará 64 km de ruas aos carros em maio para oferecer mais oportunidades de recreação e ampliar o espaço para os pedestres manterem distância social, informou o Prefeito Bill de Blasio. A meta final do plano exige 160 quilômetros de “ruas abertas”, em grande parte perto de parques, além de calçadas ampliadas e ciclovias permanentes adicionais. A polícia e as organizações comunitárias ajudarão a identificar as ruas e aplicar a proibição do tráfego para garantir a segurança dos pedestres, disse Blasio na segunda-feira (27), durante coletiva de imprensa.

A decisão agradou os defensores da bicicleta e grupos anti-tráfego, que pediam que o Prefeito seguisse o exemplo de outras cidades nos EUA, as quais haviam proibido carros em algumas ruas durante o período de pandemia.

“Se o prefeito não abrir ruas para os nova-iorquinos, que precisam desesperadamente de espaços públicos seguros no momento, o @NYCCouncil contatará o @NYGovCuomo para obter liderança sobre esse assunto. Estamos preparados para trabalhar com o Estado para que isso aconteça ”, comentou o presidente da Câmara, Corey Johnson, no domingo (26).

Inicialmente, Blasio resistiu à proposta, alegando que ela criaria desafios para a aplicação da lei. O Prefeito também disse estar preocupado com o fato de os motoristas não obedecerem ao fechamento das ruas, colocando pedestres e motociclistas em perigo. O conflito terminou na segunda-feira (27), com Blasio anunciando que o fechamento das ruas seria monitorado por uma parceria entre a polícia e as organizações de bairros.

“Houve um consenso muito bom de que poderíamos fazer algo substancial, priorizando a saúde e segurança com a ajuda de parceiros comunitários confiáveis”, disse Blasio.

O plano pede a proibição de tráfego perto de áreas que já atraem aglomerações, como parques, e pode incluir o uso de barricadas para expandir temporariamente as calçadas, como a cidade fez no Rockefeller Center durante o feriado de Natal em 2019.

“O clima quente vai mudar a dinâmica, vai torná-lo mais desafiador, então, o objetivo é minimizar o impacto, dando às pessoas mais oportunidade de estarem socialmente distantes”, disse o Prefeito. “O foco estará nas comunidades mais afetadas”.