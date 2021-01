New Jersey terá neve nesta segunda-feira (25)

Os residentes no estado de New Jersey e região se preparam para superar mais uma tempestade de neve na noite desta segunda-feira (25). Segundo os especialistas do Instituto de metereologia, a queda de neve deve ocorrer durante atoda a noite até a manhã da terça-feira na maior parte do Estado, dando lugar ao granizo e chuva, o que tornará as condições das estradas bastante perigosas.

Inicialmente, o Instituto Nacional de Metereologia havia previsto a queda de uma a duas polegadas de neve, mas essas expectativas foram reduzidas para menos de uma polegada na maior parte da região.

De qualquer maneira, os condados de Bergen, Essex, Hudson, Passaic e Union deverão receber a quantidade inicialmente prevista.

A possibilidade de congelamento da chuva nos condados de Hunterdon, Morris, Warren e Sussex preocupam bastante as autoridades.

Na manhã de terça-feira, a nevasca dará vez a uma chuva leve. Com a a queda da temperatura até sábado, é provável que volte a nevar apenas no domingo, mas os especialistas consideram cedo para uma previsão mais acurada.



