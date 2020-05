New Jersey terá a volta dos cinemas ao ar livre

A Boxcar faz parceria com cidades e restaurantes locais para entretenimento no “novo normal” durante a pandemia de coronavírus

Devido à quarentena no estado, uma empresa se reinventou, aliviando a pressão de conseguir mantimentos essenciais e agora o serviço de transporte está ajudando a aliviar o tédio trazendo de volta os antigos filmes “drive-in” na região norte de New Jersey. A Boxcar Drive-in Movies trará a tela grande de volta à Madison (NJ) e outras cidades no Estado Jardim, mantendo a distância física dos espectadores. E para tornar a noite completa, a empresa também fez parcerias com restaurantes locais para fornecer entrega de refeições especiais e lanches no lado dos carros durante a exibição dos filmes.

O primeiro filme em Madison está marcado para ser exibido na sexta-feira (29), o “The Princess Bride”, no Madison Community Pool, 105 Rosedale Ave.

Segundo as autoridades, a plataforma da Boxcar transformará o jantar e o filme em uma ocasião única. Os freqüentadores de cinema reservam seu espaço através do aplicativo (app); um bilhete para o carro inteiro. A comida e lanches também podem ser comprados através do aplicativo.

A empresa com sede em Chatham (NJ) informou que está trabalhando com cidades de todo o estado para levar esses “drive-ups pop-up” a estacionamentos não utilizados, proporcionando uma opção de saída noturna para os moradores. Os filmes drive-in são um afastamento do negócio tradicional de estacionamento da Boxcar, eles ainda cumprem a missão da empresa: Simplificar a vida de nossos clientes enquanto fazem parceria com os municípios para fornecer opções inovadoras que não haviam antes, disseram autoridades.

Na realidade, em abril, a Boxcar inaugurou um serviço de entrega e coleta de comida.

“A ideia surgiu de mim conversando com meu amigo que trabalha no ramo de suprimentos para restaurantes, a Gargiulo Produce. Muitos de seus clientes fecharam e não estavam recebendo as entregas dos produtos. Ao mesmo tempo, minha esposa e eu não conseguimos um lugar no Peapod/Amazon Fresh, então pensei em por que não encontrar uma maneira de levar os produtos que não estão sendo entregues aos restaurantes diretamente nas mãos dos consumidores?” Relatou Joe Colangelo, CEO da Boxcar. “Desde então, começamos a coletar diariamente de 30 a 100 caixas de produtos da Gargiulo Produce e entregamos em Cranford, Westfield, Scotch Plains, Clark, Summit, Chatham e Madison (NJ), com foco em diferentes cidades todos os dias”.

Além disso, eles abriram um serviço de retiradas (pickup) sem contato drive-thru em Madison. “Determinamos que faremos isso uma vez por semana até que a crise passe”, disse Colangelo.

Para utilizar esse serviço, os clientes fazem seus pedidos antecipadamente através do site e inserem a placa do veículo no check-out para que, quando parem, os funcionários verifiquem a placa e coloquem o pedido diretamente no porta-malas. Colangelo disse que eles já atenderam 100 carros e ninguém precisou sair dos veículos.