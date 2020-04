New Jersey tem 13 cidades com mais de 1 mil casos de coronavírus cada

O Condado de Bergen continua liderando o estado com pelo menos 12.639 casos e 767 mortes

Desde domingo (19), 13 cidades em New Jersey têm pelo menos 1 mil casos confirmados de coronavírus, enquanto o surto continua a se espalhar, totalizando 85.301 casos e 4.202 mortes em todo o estado. As duas maiores cidades de New Jersey, Newark e Jersey City, continuam a apresentar o maior número de casos de coronavírus e são os únicos dois municípios com mais de 3 mil testes confirmados, de acordo com números relatados por autoridades locais.

Enquanto o Condado de Bergen continua liderando o estado com pelo menos 12.639 casos e 767 mortes, nenhuma das 13 cidades com mais de 1 mil casos estão na região. Os dois municípios mais populosos do condado, Hackensack e Teaneck, têm mais de 800 casos. Dezenas de outras cidades têm mais de 100.

Onze dos municípios e cidades com mais de 1 mil casos estão nos condados de Essex, Hudson, Passaic e Union. As 13 cidades (com suas populações) incluem:

. Newark: 3.872 casos com 231 mortes até domingo (19) (população: 282.090)

. Jersey City: 3.194 com 233 mortes até quinta-feira (16) (população: 265.549)

. Paterson: 2.966 a partir de sábado (18). Mortes não relatadas. (população: 145.627)

. Elizabeth: 2.860 com 95 mortes até sábado (população: 128.885)

. Union City (Hudson): 1.738, com 92 mortes até sábado (18). (população: 68.520)

. Clifton: 1.748 a partir de sábado (18). Mortes não relatadas. (população: 85.273)

. North Bergen: 1.474 a partir de sexta-feira (17). Mortes não relatadas. (população: 61.627)

. Passaic: 1.356 a partir de sábado (18). Mortes não relatadas. (população: 69.948)

. Lakewood: 1.278 a partir de sábado (18). Mortes não relatadas. (população: 104.157)

. Union Township (Condado de Union): 1.100 a partir de sexta-feira (17). Mortes não relatadas (população: 58.158)

. West New York: 1.095, com 56 mortes até quinta-feira (16). (população: 52.990)

. Woodbridge: 1.075 a partir de sábado (18). Mortes não relatadas. (população: 100.450)

. East Orange: 1.038 com 72 mortes até o domingo (19). (população: 64.457)

Perth Amboy (971) e Irvington (865) são os próximos a atingir 1. mil casos.

Legenda: