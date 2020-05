New Jersey reabrirá parques e campos de golfe neste fim de semana

O Governador Phil Murphy alertou que a ordem de reabertura poderá ser suspensa, caso as medidas de segurança contra o coronavírus não sejam respeitadas

O Governador Phil Murphy anunciou a reabertura de parques e campos de golfe em New Jersey a partir de sábado (2). Entretanto, ele frisou desde que os residentes no estado possam cumprir as novas diretrizes em vigor após a ordem executiva de quarta-feira (29).

“Estamos basicamente dizendo: estamos preparados para confiar em você”, disse Murphy durante ssua coletiva de imprensa diária sobre o coronavírus, na quarta-feira (29), em Trenton (NJ). “Vocês confiam em nós e nunca esqueceremos isso. Estamos retornando uma certa quantia dessa confiança dizendo: ‘Vamos abrir, mas você precisa se comportar de uma certa maneira”.

Embora o público tenha novamente acesso a parques estaduais e municipais, além de campos de golfe, a partir do amanhecer de sábado (2), os residentes precisarão continuar a praticar o distanciamento social durante a pandemia de coronavírus que infectou mais de 116 mil residentes e causou 6.770 mortes.

Murphy enfatizou que todas as pessoas cubram o rosto em parques e campos de golfe, mas a ordem executiva não exige proteção facial. Ele também avisou que poderia determinar que os parques fechassem novamente se os moradores não conseguirem se distanciar socialmente. A polícia dos parques estará em vigor para “ficar de olho nas coisas”, disse ele.

“Estaremos olhando muito, muito de perto neste fim de semana, como as pessoas aderem a elas, tanto as diretrizes de distanciamento social quanto se você está cobrindo ou não o rosto”, disse Murphy na quarta-feira (29).

“Se não gostarmos do que vemos, detesto dizer isso, reservo-me o direito de reverter a Ordem Executiva que estou assinando hoje. Então, aproveite os parques, mas fiquem longes um dos outros. Não se aglomere. Use uma cobertura de rosto, seja responsável. Se tivermos um bom final de semana, esperamos que isso possa levar a melhores dias pela frente. Podemos manter esses parques abertos”, acrescentou.

As temperaturas neste fim de semana estarão em torno de 70º graus (21º Celsius) e céu ensolarado, tanto no sábado (2) quanto no domingo (3), de acordo com a previsão do Serviço Nacional de Meteorologia.

Parques e florestas estaduais estarão abertos para “recreação passiva”, o que significa atividades como pesca, caça, canoagem, caminhada, corrida, ciclismo, observação de pássaros e passeios a cavalo. No entanto, partes de parques estaduais permanecerão fora dos limites, incluindo áreas para piquenique, playgrounds, estações e equipamentos para exercícios, aluguel de embarcações, natação, pavilhões, banheiros e outros edifícios e instalações, como centros de visitantes, centros de eventos e locais históricos.

Piqueniques em qualquer lugar dos parques estaduais serão proibidos. Esportes e atividades de contato físico, além de reuniões de qualquer tipo, também estão proibidos. O estacionamento será limitado a 50% da capacidade máxima dos parques.