New Jersey reabrirá construção civil e lojas não essenciais

A decisão foi tomada pelo Governador Phil Murphy depois da queda no índice de casos de coronavírus no estado

New Jersey permitirá que as empresas de varejo não-essenciais e a construção civil reabram, a partir da manhã de segunda-feira (18), enquanto a pandemia de coronavírus continua mostrando sinais de desaceleração no estado, anunciou o Governador Phil Murphy, na quarta-feira (13). A ordem executiva marca a segunda grande frvisão que Murphy tomou para aliviar as restrições aplicadas nos últimos 2 meses para combater o vírus. Ele liberou os parques estaduais e municipais, bem como os campos de golfe, no final do mês passado.

A decisão ocorre quando a economia do estado é prejudicada pela pandemia, com desemprego generalizado e perdas de receita incalculáveis. As alterações entrarão em vigor às 6:00 am de segunda-feira (18).

A ordem de Murphy também esclarece que os eventos “drive-in” e “drive-through”, incluindo a exibição de filmes e serviços religiosos, são permitidos no estado, desde que as pessoas permaneçam em seus carros. Isso entra em vigor imediatamente. O Governador disse que poderá tomar mais medidas nos próximos dias, incluindo a retomada de cirurgias eletivas e a abertura das praias ao público, à medida que o feriado do Memorial Day se aproxima.

Murphy disse que essas medidas são possíveis porque New Jersey, um dos focos críticos do coronavírus do país, viu o número de novos casos, mortes e hospitalizações cair após semanas de distanciamento social rigoroso.

“Os dados que estamos vendo nos dão confiança de que podemos começar o reinício cuidadoso e responsável de nossa economia, ou seja, levar as pessoas ao trabalho e começar a preparar o caminho para as próximas etapas”, disse ele durante sua coletiva de imprensa diária sobre o coronavírus, em Trenton (NJ).

A decisão ocorre 1 dia depois que as autoridades detalharam planos para intensificar os testes e o monitoramento de infecções em New Jersey, que Murphy disse ser essencial estar em vigor quando o estado reabrir a economia.

Murphy também disse que o “atendimento na calçada” é um primeiro passo lógico, porque permite que as lojas e os clientes mantenham o distanciamento social, à medida que o estado continua a lidar com mortes, infecções e hospitalizações.

“Ainda não estamos fora de perigo”, disse ele. “Quando comparado a outros estados, vemos que New Jersey ainda apresenta casos significativos de COVID-19. Portanto, acompanhar o distanciamento social é essencial à medida que avançamos”.

Nos canteiros de obras, os trabalhadores devem usar coberturas faciais, indivíduos não essenciais serão barrados, as horas de trabalho serão escalonadas, os intervalos serão limitados e será necessário o saneamento adequado. Em lojas de varejo não essenciais, os clientes devem fazer pedidos na calçada com antecedência e não poderão entrar no estabelecimento.