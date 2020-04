New Jersey quer testar residentes sem sintomas do coronavírus

O Governador Phil Murphy disse que eles (autoridades estaduais) podem ter se antecipado

Os locais de teste de coronavírus nos condados de Bergen e Monmouth abriram brevemente para realizar testes em qualquer residente de New Jersey, independentemente de exibirem sinais de coronavírus (COVID-19), disseram as autoridades. No entanto, durante seu relatório diário à imprensa na quarta-feira (22), o Governador Phil Murphy disse que eles (autoridades estaduais) podem ter se antecipado, pois precisariam de permissão do Departamento Federal de Saúde e Serviços Humanos (DHHS).

“Precisamos obter permissão”, disse Murphy.

Horas antes, foi anunciado que não haveria mais a necessidade de ser sintomático para que fossem realizados testes nesses locais, anunciou o escritório de serviços médicos de emergência de New Jersey na quarta-feira (22). A mudança é “efetiva hoje e até novo aviso”, afirmou o Estado.

Não foi informado se alguma pessoa assintomática foi testada na quarta-feira.

Desde o início da pandemia, os locais em New Jersey testaram apenas pessoas com sintomas de COVID-19. Entretanto, as pessoas sem sintomas foram testados em centros de atendimento médico ou de urgência.

Permitir que os locais administrados pelo Estado testem pacientes assintomáticos pode ser útil para retardar a disseminação do coronavírus, já que pessoas assintomáticas podem transmitir e espalhar a doença para outras pessoas. A decisão representa uma reversão da política anterior do estado, a qual testava apenas pessoas com sintomas de COVID-19.

Murphy disse que os testes realizados na terça-feira (21) em New Jersey “não significam que as pessoas se sintam confortáveis e confiantes para voltar à alguma aparência de normalidade”.

Segue os locais e horários dos testes nos condados de Bergen e Monmouth:

Segunda, quarta e sábado: das 8:00 am às 4:00 pm no PNC Bank Arts Center, 116 Garden State Parkway em Holmdel.

Terça, quinta, sexta e domingo: das 8:00 am às 4:00 pm no Bergen County Community College, 400 Paramus Road, Paramus Campus, lotes B&C.

Os residentes em New Jersey devem apresentar identificação válida com comprovante de residência no momento do teste. Qualquer pessoa com perguntas sobre coronavírus ou testes deve ligar ou enviar um texto:

. Perguntas gerais sobre COVID-19: 2-1-1 (24/7)

. Perguntas Médicas COVID-19: 1-800-962-1253 (24/7)

. Envie uma mensagem de texto a NJCOVID para 898-211 para receber alertas