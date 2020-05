New Jersey poderá ter neve neste final de semana

Partes dos condados de Hunterdon, Morris e Passaic também ter flocos de neve no final da sexta-feira (8) e no início do sábado (9)

Embora seja o fim da primeira semana de maio, existe a possibilidade “bastante realista” de que a região noroeste de New Jersey receba uma leve camada de neve na noite de sexta-feira (8) e no início de sábado (9), informou um meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), na quinta-feira (7).

“Acho que ficaria surpreso se não visse neve; especialmente nas elevações mais altas dos condados de Warren e Sussex”, disse Nick Carr, meteorologista do NWS. “Quanto será? Difícil dizer, mas à noite poderá ser alguns décimos de polegada”.

Partes dos condados de Hunterdon, Morris e Passaic também ter flocos de neve no final da sexta-feira (8) e no início do sábado (9), enquanto as temperaturas caem quase 20 graus abaixo do normal. O resto de New Jersey receberá apenas uma chuva fria, já que as temperaturas ficarão em torno dos 30º graus (-1 Celsius).

A queda de neve terminará no início de sábado (9), mas as condições climáticas permanecerão; com a temperatura em torno dos 40º graus (4º Celsius) e ventos que atingem 35 mph.

“Vai parecer mais 10 de março do que 9 de maio”, disse Carr. “Não vai ser agradável”.

Partes de Nova Jersey podem ter neve na sexta-feira (8) à noite até a manhã de sábado (9), conforme as temperaturas caem, de acordo com o Accuweather.com.

Caso haja neve no sábado (9), seria igual ao fenômeno que atingiu a região em 9 de maio de 1977 e cobriu a grama com neve em algumas cidades e acumulou mais de meio metro de neve em áreas de grande altitude.