New Jersey limita as lojas não essenciais a reabrir com metade da capacidade

Os funcionários dos estabelecimentos terão que atender a clientela usando coberturas faciais

Quando a maioria, mas não todas, as empresas de varejo não essenciais em New Jersey tiverem permissão para reabrir em 15 de junho, a capacidade de atendimento será limitada a 50% e os clientes e funcionários serão obrigados a usar coberturas faciais para proteger contra o coronavírus. Importante: as lojas não essenciais localizadas em shoppings fechados ainda não estão autorizadas a reabrir, a menos que tenham uma entrada separada da entrada principal do prédio.

O Governador Phil Murphy estabeleceu essas restrições e diretrizes de segurança na quinta-feira (4), enquanto o estado se prepara para entrar no Estágio 2 do seu plano de reabertura multifásica após quase 3 meses de restrições ao coronavírus. A segunda etapa começa em 15 de junho, com restaurantes e bares autorizados a oferecer refeições ao ar livre e lojas de varejo não essenciais, que podem ter clientes em seu interior e depois limitadas ao serviço na calçada nas últimas semanas. Murphy informou as restrições às refeições ao ar livre na quarta-feira (3).

“Enquanto continuarmos praticando o distanciamento físico, e enquanto os varejistas fizerem tudo o que for necessário para proteger suas lojas e seus clientes, daremos um grande passo adiante em nosso reinício e recuperação”, disse Murphy durante sua coletiva de imprensa sobre o coronavírus, em Trenton (NJ).

“Embora possa parecer estranho usarmos uma cobertura de rosto em nossa loja local favorita, com um dono de loja que possa ser nosso vizinho e amigo, precisamos reconhecer que esse vírus permanece entre nós”, acrescentou o Governador. “O COVID-19 não se importa se estamos em um supermercado ou em uma livraria. O distanciamento físico deve permanecer nossa rotina”.

Quanto aos shoppings? Eles estão fechados desde 17 de março e permanecerão fechados até novo aviso, acrescentou Murphy.

“Não estamos avaliando shoppings”, disse ele.

Matt Platkin, chefe do Conselho do governador, disse que os shopping centers são “um dos setores que ainda estamos observando” para reabrir.

As regras para outras lojas não essenciais são semelhantes às que o Estado solicitou nas lojas essenciais em 8 de abril:

. Clientes e funcionários que tiverem motivos médicos para não usar uma cobertura facial serão isentos, disse o Governador.

. As lojas também devem fornecer horários especiais de compras para indivíduos de alto risco, sempre que possível, colocar barreiras físicas entre clientes e caixas ou ensacadoras e higienizar regularmente as áreas usadas pelos funcionários, disse Murphy.

“Já temos boas práticas com esses protocolos, pois, como mencionei, eles estão presentes em nossos espaços de varejo essenciais há quase dois meses”, disse o Governador. “Como clientes, conhecemos a rotina”.

Nenhuma cidade pode impor restrições adicionais a negócios essenciais ou não essenciais, disse Murphy.

“Existe um conjunto de regras para todos, esteja você em Newton, Cape May, Belmar ou Cherry Hill”, enfatizou ele.

Murphy ordenou que todas as lojas não-essenciais fechassem em 21 de março, quando instaurou quarentena para diminuir o surto do vírus. Lojas essenciais, como supermercados e algumas lojas grandes, foram autorizadas a permanecer abertas.

Entretanto, com os índices melhorando e a economia do estado em crise, Murphy gradualmente tem suspendido gradativamente os bloqueios nas últimas semanas. Ele permitiu que lojas não essenciais oferecessem a retirada de mercadorias nas calçadas desde 18 de maio. No início desta semana, Murphy anunciou que o estágio 2 começaria em 15 de junho com refeições ao ar livre e reabertura do varejo não essencial. Salões de beleza e barbearias também abrirão a partir de 22 de junho.

Espera-se que academias, bibliotecas, museus e alguns escritórios do governo reabram durante o estágio, embora ainda não haja um cronograma para eles. Murphy disse na quinta-feira (4) que esperava ter mais detalhes na sexta-feira (5) sobre a reabertura dos serviços da Comissão de Veículos Motorizados (DMV).

“Estamos trabalhando nisso até agora”, disse ele, observando que o estado planeja “reimaginar a experiência do MVC”.

Murphy não detalhou os parâmetros que o Estado avaliou para orientar cada decisão. Em vez disso, ele citou a queda geral no número de novos casos, mortes e hospitalizações, bem como a diminuição constante no índice de infecções pelo vírus.

Ele também observou que New Jersey aumentou a quantidade de testes e está expandindo o monitoramento das infecções que permitirão que as autoridades rastreiem mais facilmente quaisquer picos no surto de coronavírus.

Alguns legisladores, empresas e moradores pressionam Murphy a agir mais rapidamente para reabrir o estado, porque as lojas podem adotar medidas de segurança. O Governador disse repetidamente que está sendo cauteloso para garantir que as mortes e novos casos não voltem a ocorrer.

Em abril, a Associação de Empresas e Indústria de New Jersey divulgou uma pesquisa envolvendo 1.359 empresas a qual revelou que mais da metade corriam o risco de falência mesmo que o acesso aos clientes fosse reduzido pela metade. Um em cada 5 empresários disse que nunca voltaria lucrar como antes do coronavírus se abrissem apenas com 50% da capacidade. Outro quarto disse que levaria pelo menos 1 ano, enquanto 6% disseram que levaria pelo menos 2 anos. Apenas 9% disseram que poderiam recuperar o mesmo nível de negócios em menos de 3 meses.

New Jersey, um estado densamente povoado de 9 milhões de habitantes, registrou 11.970 mortes atribuídas ao COVID-19, com pelo menos 162.530 casos, desde que o surto começou na região em 4 de março. Somente Nova York tem mais mortes e casos entre os 50 estados dos EUA.

Na quinta-feira (4), autoridades estaduais registraram 92 novas mortes e 603 novos casos em New Jersey. Enquanto isso, as hospitalizações pelo vírus caíram abaixo de 2 mil na noite de quarta-feira (3), a primeira vez que o estado supera essa marca em mais de 2 meses.