New Jersey liberará refeições ao ar livre em restaurantes

As refeições internas permanecerão proibidas por tempo indeterminado, sem prazo ainda para quando voltar

Depois de mais de dois meses de restaurantes em New Jersey limitados à retirada e entrega para ajudar a conter a disseminação do coronavírus, o Governador Phil Murphy anunciou segunda-feira (1) que os restaurantes do estado poderão oferecer refeições ao ar livre a partir de segunda-feira (15). O estado entrará na 2ª etapa de reabertura em duas semanas. As refeições internas permanecerão proibidas por tempo indeterminado, sem prazo ainda para quando voltar.

Detalhes sobre as restrições que os restaurantes cumprirão deverão ser entregues no final desta semana, disse Murphy. Isso pode incluir exigências para que os funcionários usem máscara e luvas, verifiquem a temperatura dos clientes antes de entrarem e o uso de menus em papel, entre outras medidas, detalhou o Governador.

A mudança faz parte do pronunciamento de Murphy de que New Jersey está entrando no “Estágio 2” de seu plano de reabertura. Além de refeições, as empresas de varejo não essenciais poderão reabrir para clientes com capacidade limitada, também na segunda-feira (15), enquanto os salões de cabeleireiro e barbearias poderão reabrir com restrições em 22 de junho. Academias, bibliotecas, museus e alguns serviços governamentais, como o DMV, também estão na lista, embora o Governador não tenha fornecido um cronograma.

“O próximo grande passo em nosso reinício e recuperação (econômica) está a apenas duas semanas”, disse Murphy durante sua coletiva de imprensa diária sobre o coronavírus, em Trenton (NJ). “Estamos prontos para começar a avançar. Estamos prontos porque esse progresso está sendo visto em todo o estado. Acredito firmemente que vamos continuar nesse rumo”.

O fechamento de restaurantes para refeições foi uma das primeiras coisas que Murphy impôs em março para ajudar a conter a propagação do vírus. Somente retirada e entrega (delivery) de comida são permitidas desde 16 de março.

Os planos de reabertura acontecerão depois que o Estado Jardim, o 2º foco com mais mortes e casos de COVID-19 nos EUA, viu o surto continuar a desacelerar e a economia do estado sofrer grande impacto econômico.

Questionado sobre quais dados específicos ele usou para tomar a decisão, Murphy citou a “redução contínua dos dados”, incluindo o fato de que as novas hospitalizações por coronavírus no estado caíram 84% desde seu pico.

O Governador enfatizou que as pessoas devem continuar a usar coberturas faciais e praticar o distanciamento físico quando estiverem ao ar livre. “Não seja um idiota”, alertou ele. “Quando cada um de nós é responsável, todos nós fazemos melhor”.

Murphy também disse que não teria escolha a não ser reinstalar os bloqueios se os números do coronavírus aumentarem novamente.