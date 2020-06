New Jersey divulga diretrizes para refeições ao ar livre em bares e restaurantes

O Estado também permitirá que estabelecimentos com licenças de bebidas alcoólicas solicitem uma permissão especial e única para servir álcool ao ar livre

Quando os restaurantes e bares em New Jersey tiverem permissão para oferecer refeições ao ar livre a partir de segunda-feira (15), eles devem separar as mesas com um metro e meio de distância entre elas e seguir vários protocolos de segurança e saneamento. O Estado também permitirá que estabelecimentos com licenças de bebidas alcoólicas solicitem uma permissão especial e única para servir álcool ao ar livre.

Na quarta-feira (3), o Governador Phil Murphy citou as diretrizes ao anunciar formalmente a ordem executiva para permitir refeições ao ar livre em restaurantes, enquanto o estado se prepara para iniciar o estágio 2 do seu plano de reabrir gradualmente a economia durante a pandemia de coronavírus. Murphy disse que o Departamento Estadual de Saúde emitirá diretrizes mais detalhadas ainda nesta quarta-feira (3). O Governador disse na segunda-feira (1) que as restrições podem incluir a limitação de clientes, funcionários usando máscaras e luvas e menus de papel.

“Estou orgulhoso de que podemos dar esse passo para que nossa inicialização e recuperação passem para o próximo estágio”, disse o Governador durante a sua coletiva de imprensa diária sobre coronavírus, em Trenton (NJ).

Sabendo que muitos restaurantes não têm lugares ao ar livre, Murphy disse que espera que as cidades permitem que restaurantes e bares usem calçadas, ruas e parques. Isso continua sendo uma decisão local, enfatizou ele. Várias cidades já disseram que fecharão as ruas para acomodar refeições ao ar livre.

“Reconhecemos que as autoridades municipais estão na melhor posição para tomar decisões igualitárias e práticas em suas comunidades e agradecemos seus esforços e parcerias”, disse ele.

Os estabelecimentos que buscam a permissão especial para expandir suas licenças de bebidas alcóolicas devem cumprir as leis locais, que estão sujeitas à aprovação municipal, disse Murphy. As licenças vão durar até meados de outubro, conforme ele. O Governador disse na terça-feira (2) que espera que o estado possa permitir refeições em ambientes fechados “mais cedo ou mais tarde”, pois os números de coronavírus no estado continuam a cair, enquanto a economia do estado continua em crise.

Murphy gradualmente retirou as ordens de bloqueio que instalou em março para conter a propagação do vírus. Como parte do plano de reabertura do Estágio 2 no estado, Murphy disse que também permitirá que lojas de varejo não essenciais recebam clientes com capacidade reduzida na segunda-feira (15). Os salões de cabeleireiro e barbearias serão os próximos na segunda-feira (22) seguinte.

O Governador Phil Murphy revelou um plano de reabertura de coronavírus em vários estágios para New Jersey. Murphy disse que isso é seguro não apenas porque os índices de infecção estão caindo, mas porque o estado aumentou os testes e o monitoramento, os quais permitirão que as autoridades lidem mais facilmente com os picos de coronavírus.

As autoridades divulgaram na terça-feira (2) novos dados que mostram que o índice de infecção de coronavírus em New Jersey tem caído constantemente nos últimos meses, tanto que cada nova infecção leva a menos de 1 novo caso há várias semanas. Cada pessoa infectada levou a mais de 5 novos casos há 10 semanas, quando a quarentena de Murphy começou.

. Controvérsia:

O anúncio de reabertura foi feito depois que um grupo de funcionários anônimos do Departamento de Saúde do estado enviou uma carta aos legisladores na segunda-feira (1), acusando a manipulação do vírus por New Jersey em lares de idosos “como um fracasso absoluto” que levou a “mortes evitáveis” e questionando se a administração de Murphy está “inventando as coisas à medida que avança”, a fim de reabrir a economia.