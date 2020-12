Nevasca trará até 18 polegadas de neve a NJ nesta quarta

O Serviço Nacional de Metereologia (NWS) prevê a queda de até 18 polegadas de neve na maior parte da região norte de New Jersey, nesta quarta-feira (16).Segundo o NWS, a tempestade começará por volta de 1 PM, com queda significante de neve em boa parte do Estado. Apesar do prognóstico, os especialistas não especificaram a quantidade de neve no chamado corredor central do Estado, ao longo da rodovia 95 (NJ Turnpike).Na melhor das hipóteses, cairá um pé de neve (12 polegadas) em partes diferentes deNew Jersey ao longo da quarta-feia.“Infelizmente para nós, metereologistas, o consenso atual de monitoramento só nos permite um zoneamento aproximado, o que deixa um pouco de incerteza no ar”, informou o NWS nesta segunda-feira (14).Na região sul do estado, a queda de neve deverá ser inferior, com o registro de chuva e neve misturados, com pouca acumulação, mas com possibilidade alagamentos.A tempestade trará ventos de 25 a 35 milhas por hora na maior parte de New jersey. Em algumas áreas dos condados de Ocean e Delaware Bay, os ventos poderão chegar a 50 milhas por hora. A mistura de vento e neve aumentará o risco da queda de energia em vários pontos, bem como quedas de árvores e postes.O governador Phil Murphy recomendou cuidados especiais aos moradores de todo o estado. “As estradas vão ficar escorregadias e eu peço à toda a população que tome os devidos cuidados, e permita que os trabalhadores espalhem sal e removam a neve do meio das estradas, disse.