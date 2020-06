Na luta contra o tempo, cientistas tentam descobrir vacina contra o coronavírus

Laboratórios em diversas partes do mundo tentam descobrir o mais rápido possível uma vacina que combata a pandemia

Enquanto o coronavírus continua se espalhando e matando indiscriminadamente, o mundo espera por uma vacina que possa anular a pandemia. Entretanto, detalhes e cronogramas continuam mudando e, na corrida em busca de uma vacina eficaz, aqui seguem as informações mais recentes:

. Quando uma vacina Covid-19 estará disponível ao público?



Ninguém tem certeza ainda, mas o objetivo está em algum momento do início de 2021. As vacinas em desenvolvimento em todo o mundo estão em vários estágios de teste. O Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, disse estar confiante de que um dos testes será comprovadamente seguro e eficaz no primeiro trimestre de 2021.

. A descoberta de uma vacina contra o Covid-19 marcará o fim do movimento anti-vacina?

Ainda não está claro qual teste mostra a maior promessa ainda. Enquanto isso, o governo dos EUA está ajudando laboratórios como a Moderna a acelerar o desenvolvimento de suas vacinas para que, se comprovadamente funcionarem com segurança, possam ser implementadas rapidamente.

“No início de 2021, esperamos ter algumas centenas de milhões de doses”, disse Fauci.

Francis Collins, diretor do National Institutes of Health, fez uma previsão semelhante: “Se tudo correr bem, talvez, até 100 milhões de doses até o início de 2021” sejam possíveis, disse Collins.

Entretanto, muitos médicos dizem que a vacinação eficaz até janeiro é uma meta altamente ambiciosa. “Tudo terá que ser incrivelmente perfeito para que isso aconteça”, disse o Dr. Larry Corey, especialista em virologia, imunologia e desenvolvimento de vacinas.



. Por que demora tanto tempo para desenvolver uma vacina?

As vacinas precisam passar por testes multifásicos para garantir que sejam eficazes e seguras. Normalmente, uma vacina leva de 8 a 10 anos para se desenvolver, disse a Dra. Emily Erbelding, especialista em doenças infecciosas do NIAID.

. Veja como o processo normalmente funciona:

Primeiro, uma vacina é geralmente testada em animais antes dos seres humanos. Se os resultados forem promissores, um teste trifásico em humanos começará:

. Fase 1: A vacina é administrada a um pequeno grupo de pessoas para avaliar a segurança e, às vezes, a resposta do sistema imunológico. Se tudo correr bem, os pesquisadores passam para:

. Fase 2: Esta fase aumenta o número de participantes, geralmente na casa das centenas, para um estudo randomizado. Mais membros de grupos de risco estão incluídos. “Na fase II, o estudo clínico é ampliado e a vacina é administrada a pessoas que têm características (como idade e saúde física) semelhantes àquelas para as quais a nova vacina é destinada”, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Se os resultados forem promissores, o estudo avançará para:

. Fase 3: Esta fase testa a eficácia e a segurança de milhares (ou dezenas de milhares) de pessoas. O número substancialmente maior de participantes nesta fase ajuda os pesquisadores a aprender sobre os possíveis efeitos colaterais raros da vacina.

. Quais são os perigos de acelerar o processo?

A história demonstrou que as vacinas desenvolvidas ou distribuídas às pressas podem levar a consequências não intencionais:

Em 2017, uma campanha apressada para vacinar cerca de 1 milhão de crianças contra a dengue transmitida por mosquitos nas Filipinas foi interrompida por razões de segurança. O governo filipino indiciou 14 autoridades estaduais em conexão com a morte de 10 crianças vacinadas, dizendo que o programa foi lançado “às pressas”.

Em 1976, os EUA estavam lidando com um novo surto de gripe suína. O governo do Presidente Gerald Ford ignorou um aviso da Organização Mundial da Saúde (OMS) e prometeu vacinar “todos os homens, mulheres e crianças nos Estados Unidos” contra o novo vírus. Após a vacinação de 45 milhões de pessoas, os pesquisadores descobriram que um número desproporcionalmente alto, cerca de 450 pessoas, havia desenvolvido a síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio raro no qual o sistema imunológico do corpo ataca os nervos, levando à paralisia. Pelo menos 30 pessoas morreram.

Porém, no geral, as vacinas são essenciais para ajudar a prevenir doenças e mortes. A OMS estima que as vacinas salvam entre 2 e 3 milhões de vidas por ano.

. Então, como acelerar com segurança o processo?

“Nenhuma vacina será apresentada a menos que tenha sido analisada minuciosamente, tanto em termos de ‘É seguro?’ e ‘Isso protege você?’ “, disse Collins, diretor do National Institutes of Health (NIH).

Os cientistas estão tentando encontrar maneiras seguras de acelerar os processos típicos. Por exemplo:

Em Seattle e Atlanta, os pesquisadores planejavam testar animais e humanos ao mesmo tempo, em vez de animais antes dos humanos, de acordo com o site de notícias de saúde Stat.

Algumas vacinas podem ser produzidas em massa antes mesmo de os testes terminarem.

“Vamos começar a fabricar doses das vacinas antes mesmo de sabermos que a vacina funciona”, disse Fauci.

Se os testes de vacina forem bem-sucedidos, milhões de doses estarão prontas, potencialmente salvando vidas imediatamente, em vez de esperar meses para que a produção acelere. Mas, se os testes não forem bem-sucedidos, o estoque de vacinas pré-fabricadas poderá ser desperdiçado.