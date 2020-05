Murphy diz que salões e academias podem reabrir em questão de semanas

O Governador não determinou uma data específica, mas demonstrou-se otimista com a possibilidade de reabertura de algumas atividades comerciais

Na manhã de quinta-feira (21), o Governador Phil Murphy disse que mais empresas, como barbearias, salões de beleza e academias de ginástica em New Jersey podem reabrir, com restrições, em “uma questão de semanas, não meses”, enquanto ele continua a suspender gradualmente a quarentena. As restrições foram impostas por ele para combater a pandemia de coronavírus.

“Não tenho uma data, mas espero que seja uma questão de semanas”, disse Murphy durante uma aparição no programa “Squawk Box” do canal de TV CNBC. “Se continuarmos vendo as curvas e o progresso que verificamos, essa é a parte mais importante disso”.

“Isso significa que as refeições no interior serão mais complicadas do que as refeições ao ar livre. A barbearia de que todos precisamos, o salão, a academia, são complicados. Espero que, com o progresso que estamos fazendo, isso seja questão de semanas”, acrescentou.

Murphy não especificou quais diretrizes ou protocolos essas empresas teriam que seguir. Os comentários foram feitos dois dias depois que o Governador disse que os restaurantes podem oferecer refeições ao ar livre e que mais lojas podem permitir que os clientes entrem dentro de algumas semanas, dependendo de como estarão os dados.

Enquanto isso, Murphy disse na quinta-feira (21) que espera que as escolas sejam capazes de reabrir fisicamente para o início do próximo ano acadêmico em setembro, embora ele terá informações mais firmes sobre isso “até o início e meados de junho”.

“Estamos planejando voltar”, disse ele ao programa “Morning Joe” da MSNBC em uma entrevista matinal. “Esse será o nosso plano básico, mas precisamos fazer isso de forma responsável”.

Murphy disse que as autoridades de educação e saúde estão discutindo como será a educação quando chegar setembro. As escolas estão fechadas em New Jersey até o final do ano, com os alunos aprendendo online. Entretanto, Murphy enfatizou que o distanciamento físico e a cobertura de rosto provavelmente ocorrerão quando as aulas retornarem, não apenas para proteger crianças, mas também professores e administradores.

“Há muita inquietação sobre isso, compreensivelmente, agora”, disse ele a MSNBC. “Queremos ter certeza de que acertamos”.

Quanto aos cassinos de Atlantic City? Murphy disse que ainda não há data, destacando o fato de que nessas instalações as pessoas estão num ambiente fechado e ficam sentadas muito próximas, o que torna a reabertura algo “desafiador”.

“É uma grande mudança em nossa economia e na vida de literalmente dezenas de milhares de pessoas por aí”, disse Murphy ao apresentador de rádio do WPG, Harry Hurley, em outra entrevista. “Gostaria muito de dizer que estamos prontos para reabrir, mas ainda não estamos lá”.