Murphy avalia reabertura da construção e negócios “não essenciais” 

O Governador acrescentou que o estado em breve oferecerá orientações sobre como as praias devem operar neste verão

Algumas empresas não essenciais poderão em breve reabrir e a construção civil poderá ser retomada em poucos dias, uma vez que New Jersey continua a progredir na luta contra a pandemia de coronavírus, segundo o Governador Phil Murphy.

“Vamos continuar, à medida que as curvas diminuem e realizamos testes e o monitoramento de infecções. Você pode esperar que, durante a próxima semana, continuaremos a tomar outras medidas que eu chamo de pequenos passos”, Murphy disse durante o programa de TV “Ask the Governor” no canal News 12 New Jersey, na noite de quarta-feira (6).

O Governador acrescentou que o estado em breve oferecerá orientações sobre como as praias devem operar neste verão. Até o momento, ele deixou a decisão sobre aberturas e fechamentos de praias para as autoridades locais.

“Coisas ao ar livre são mais prováveis; por razões óbvias ”, ele disse. “É mais difícil pegar um vírus ao ar livre do que dentro de casa. Espaços internos serão mais difíceis de lidar. Portanto, isso será avaliado mais adiante”.

Na quinta-feira, Murphy estendeu a emergência de saúde pública que declarou em Nova Jersey por causa da pandemia de coronavírus em 30 dias.

Murphy declarou estado de emergência e de saúde pública em 9 de março, quando a pandemia estava começando a se espalhar em New Jersey. Ele estendeu a emergência de saúde pública um mês depois, em 7 de abril. O estado de emergência permanece indefinidamente, mas o Governador disse que a emergência de saúde pública expira após 30 dias.

Pelo menos 8.549 pessoas morreram de causas relacionadas ao COVID-19 no estado depois que as autoridades anunciaram mais 308 mortes na quarta-feira (6). O número de pessoas hospitalizadas com casos confirmados ou suspeitos de coronavírus ficou abaixo de 5 mil pela primeira vez em 5 semanas na noite de quarta-feira (6).

Com milhares de moradores em New Jersey buscando desemprego durante a pandemia de coronavírus e muitos ainda esperando, às vezes por seis semanas ou mais, para serem pagos, Murphy disse na quarta-feira (6) à noite que Estado espera “superar o acúmulo” no início da próxima semana.