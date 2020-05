Murphy autoriza aglomerações de até 25 pessoas em NJ

O Governador destacou que isso não se aplica a refeições ao ar livre ou formaturas

New Jersey está diminuindo as restrições quanto ao número de pessoas permitidas em reuniões ao ar livre e em determinadas atividades sociais, anunciou o Governador Phil Murphy na manhã de sexta-feira (22), durante sua coletiva de imprensa diária sobre o coronavírus em Trenton (NJ). Agora, aglomerações de até 25 pessoas serão permitidas ao ar livre, inclusive para reuniões da igreja e aulas de ginástica, assim como recreação ao ar livre, como passeios de barcos e pesca, conforme a ordem executiva assinada por Murphy, a qual entra em vigor imediatamente. O Governador destacou que isso não se aplica a refeições ao ar livre ou formaturas.

“Se você estava ansioso para se reunir com seus vizinhos para um churrasco no Memorial Day, pode fazê-lo, desde que o distanciamento social e a responsabilidade pessoal permaneçam na ordem do dia”, disse Murphy durante a coletiva.

O Governador também anunciou que acampamentos recreativos públicos e privados podem reabrir imediatamente sob a ordem. Até esse momento, as reuniões ao ar livre em New Jersey haviam sido limitadas a 10 pessoas, como parte dos esforços do estado para retardar a propagação do coronavírus. As aglomerações internas continuarão limitadas a 10 pessoas.

Ainda assim, Murphy disse que os residentes em qualquer aglomeração ainda devem manter distância um do outro e são fortemente encorajados a usar máscaras.

“Somos capazes de tomar essa decisão hoje com confiança por causa do trabalho árduo que cada um de vocês exerceu, por meio do distanciamento físico, para aliviar o estresse em nosso sistema de saúde”, disse ele. “Porque você levou a sério tudo isso pedimos que você faça e, com a fé que você depositou em nós para tomar as decisões corretas para proteger a saúde pública, podemos dar esse passo juntos”.

Conforme a ordem, as pessoas devem estar sempre a um metro e meio de distância de cada um, exceto para membros imediatos da família, cuidadores ou parceiros românticos. Além disso, o contato físico entre as pessoas, o compartilhamento de equipamentos, utensílios e os esportes são proibidos.

A Comissária de Saúde do Estado, Judith Persichilli, pediu às pessoas que evitem o máximo possível as grandes aglomerações e se certifiquem que as máscaras estejam sendo usadas adequadamente. Ela acrescentou que as pessoas devem fazer o possível para manter reuniões com familiares e colegas (roommates).

Murphy disse nesta semana que acredita que o estado começará a permitir refeições ao ar livre em questão de poucas semanas. Os restaurantes estão limitados a comida para entrega (delivery) por vários meses durante a pandemia.