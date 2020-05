Murphy amplia emergência na saúde pública por mais 30 dias em NJ

O estado de emergência permanece em vigor durante a pandemia no Estado Jardim

Na quarta-feira (6), o Governador Phil Murphy anunciou que está estendendo por mais 30 dias o estado de emergência na saúde pública em New Jersey devido à pandemia de coronavírus. Ele declarou estado de emergência e de saúde pública em 9 de março, quando a pandemia estava começando a se espalhar em New Jersey. Ele prorrogou a ordem cerca de um mês depois, em 7 de abril. A ordem executiva que assinou na quarta-feira (6) permanecerá em vigor até pelo menos 5 de junho, informou o gabinete do Governador.

O estado de emergência permanece indefinidamente, entretanto, Murphy disse que a emergência de saúde pública expira após 30 dias.

“Quero deixar absolutamente claro que essa ação não significa que estamos vendo algo preocupante nos dados ou que iremos reforçar algumas das restrições atualmente em vigor”, disse Murphy durante a coletiva de imprensa diária sobre o coronavírus, em Trenton (NJ).

“Isso garante que continuaremos em nossa atual posição defensiva no próximo mês”, acrescentou. “As condições relacionadas à esta declaração não foram alteradas. Ainda estamos em estado de emergência de saúde pública”.

Murphy também enfatizou que o estado precisa continuar praticando o distanciamento social, inclusive ficar em casa o máximo possível, mantendo um metro e meio de distância das pessoas e usando uma máscara quando sair.

“Lembre-se, na ausência de uma vacina, ou mesmo de uma terapêutica comprovada contra o COVID-19, a nossa única cura é o distanciamento social”, disse ele. “Nós sabemos que os esforços de milhões de vocês estão funcionando”.

New Jersey, um estado de 9 milhões de habitantes, já registrou pelo menos 131.890 casos de COVID-19 e 8.549 mortes atribuídas ao vírus em dois meses. Somente Nova York tem mais casos entre os 50 estados dos EUA.

Na quarta-feira (6), o estado registrou outros 1.513 testes positivos e 308 mortes. O estado de emergência concede às autoridades estaduais certos poderes executivos e salvaguardas para responder à uma crise. Além disso, permite que o estado receba ajuda federal.

New Jersey está na 7ª semana de restrições sem precedentes, depois que Murphy ordenou que os moradores ficassem em casa, proibiu reuniões e obrigou empresas não essenciais a fecharem no combate ao vírus. O Governador deu o primeiro passo importante para suspender algumas ordens no fim de semana passado, ao permitir a reabertura de parques estaduais e municipais e campos de golfe, com restrições.