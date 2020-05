Motoristas terão prorrogação de 2 meses na renovação de carteiras em NJ

Caso a carteira de motorista, registro, adesivo de inspeção ou etiqueta temporária expirar entre 13 de março e 31 de maio, o prazo foi prorrogado para 31 de julho

Os motoristas receberão outra extensão de 2 meses nas carteiras expiradas, registros, adesivos de inspeção e etiquetas temporárias devido à pandemia de coronavírus, informaram oficiais da Comissão de Veículos Motorizados (MVC), na segunda-feira (18), em New Jersey. O pronunciamento foi feito depois que o Governador Phil Murphy descreveu, também na segunda-feira, um plano de reabertura da economia em vários estágios da quarentena. Ele observou que aglomerações de pessoas, como as filas nas agências MVC, serão permitidas nas últimas etapas do plano. A decisão inclui inclui documentos que expiram neste verão.

Caso a carteira de motorista, registro, adesivo de inspeção ou etiqueta temporária expirar entre 13 de março e 31 de maio, o prazo foi prorrogado para 31 de julho. Os documentos que expiram em 30 de junho serão prorrogados por dois meses até 31 de agosto e os que expiram em 31 de julho serão prorrogados para 30 de setembro, informaram funcionários do MVC. Esta é a segunda extensão após a prorrogação inicial de 2 meses feita pelo MVC em 13 de março.

“Estender ainda mais as datas de vencimento é ação certa em nossas agências fechadas ao público, enquanto trabalhamos para eliminar a ameaça do COVID-19 juntos”, disse Sue Fulton, administradora-chefe da MVC. “Continuamos a incentivar os motoristas qualificados a renovar suas carteiras e registros on-line através do NJMVC.gov”.

Os motoristas são incentivados a realizar quaisquer operações que possam no website da MVC, que inclui a renovação da carteira de motorista sob certas condições, renovação de registro de veículo, substituição de uma carteira perdida, alteração de endereço e realização de outras operações através dos Serviços Online do NJMVC.

Os funcionários da MVC estão incentivando o uso de serviços on-line para evitar uma crise nas agências quando elas reabrirem. “Prevemos que os volumes aumentarão assim que reabrirmos e quando chegarmos ao fim dessas prorrogações”, disse Fulton.

As transações que devem ser realizadas pessoalmente incluem a realização de testes escritos e de trânsito, a emissão de licenças de aprendiz, licenças de ID Real e o registro e a reintegração de um veículo usado adquirido de terceiros. Os representantes da MVC recusaram a proposta de emitir carteiras para motoristas adolescentes sem exigir um teste prático, que foi autorizado em outros estados, por questões de segurança pública.