Mortes por coronavírus atingem 6.770 e 116.264 casos positivos em NJ 

O Governador Phil Murphy anunciou 329 novas mortes e 2.481 novos testes positivos durante sua coletiva de imprensa diária em Trenton (NJ)

O surto de coronavírus em New Jersey continua a se espalhar, com autoridades estaduais relatando na quarta-feira (29) pelo menos 6.770 mortes no total e 116.264 casos positivos. Embora a tendência de queda de duas semanas nos pacientes tratados para a doença em hospitais estaduais tenha fornecido às autoridades estaduais de saúde a esperança de que o pico possa ter passado.

O Governador Phil Murphy anunciou 329 novas mortes e 2.481 novos testes positivos durante sua coletiva de imprensa diária em Trenton (NJ). Ele enfatizou que o total de 6.770 mortes é mais do que o número combinado de moradores em New Jersey que morreram na Primeira Guerra Mundial, na Guerra da Coréia, no Vietnã, nas duas guerras do Golfo, nas guerras no Iraque e no Afeganistão, o furacão Sandy e o 11 de setembro.

“Pensar que adicionamos um número que é mais do que todos os combinados deixa você sem fôlego”, disse o Governador, antes de pedir um momento de silêncio.

“A única maneira de levar New Jersey para a estrada de volta é se continuarmos nosso distanciamento social nas próximas semanas para dobrar essa curva e mantê-la baixa”, acrescentou Murphy. “Precisamos ver o COVID-19 sendo derrotado não apenas na maioria dos lugares em nosso estado, mas em todos os lugares”.

Pouco antes da coletiva, Murphy anunciou a suspensão de algumas restrições no combate ao coronavírus, permitindo que todos os parques estaduais e campos de golfe em New Jersey reabrissem na madrugada de sábado (2).

Mais de 216 mil residentes foram testados para o coronavírus até o momento e 42% sinalizaram positivos. O número de pessoas hospitalizadas em New Jersey pelo vírus revelou uma tendência de queda de 15 dias na noite de terça-feira (28), com 6.289 pacientes, a quantidade mais baixa desde que o Departamento de Saúde do estado começou a monitorar a principal medida do surto no início deste mês.

Os 6.289 pacientes com casos confirmados ou suspeitos de coronavírus caíram 24% em relação ao pico de 8.293 pacientes em 14 de abril.

“A linha de tendência continua apontando na direção certa”, disse Murphy. “Esses gráficos, se continuarem apontando para baixo, são todos incrivelmente bons sinais”.

A contagem por condados por condado inclui:

. Condado de Bergen: 15.446 com 1.057 mortes

. Condado de Hudson: 14.596 com 758 mortes

. Condado de Essex: 13.445 com 1.139 mortes

. Condado de Union: 12.380 com 653 mortes

. Condado de Passaic: 12.185 com 516 mortes

. Condado de Middlesex: 11.436 com 531 mortes

. Condado de Ocean: 6.253 com 367 mortes

. Condado de Monmouth: 5.907 com 317 mortes

. Condado de Morris: 5.213 com 387 mortes

. Condado de Mercer: 3.725 com 220 mortes

. Condado de Camden: 3.385 com 136 mortes

. Condado de Somerset: 3.372 com 252 mortes

. Condado de Burlington: 2.606 com 117 mortes

. Condado de Gloucester: 1.208 com 40 mortes

. Condado de Atlantic: 908 com 37 mortes

. Condado de Sussex: 900 com 99 mortes

. Condado de Warren: 880 com 81 mortes

. Condado de Cumberland: 687 com 10 mortes

. Condado de Hunterdon: 583 com 23 mortes

. Condado de Cape May: 305 com 21 mortes

. Condado de Salem: 227 com 9 mortes

Há outros 617 casos ainda sob investigação para determinar onde a pessoa reside.