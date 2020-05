Mortes de coronavírus atingem 11.401 vítimas em NJ

O índice de casos totalizou 157.815 e hospitalizações aumentam pelo 2º dia no estado

Embora o surto tenha desacelerado, New Jersey perdeu pelo menos 11.401 vidas em 12 semanas devido à pandemia de coronavírus. Na quinta-feira (28), as autoridades anunciaram que o número total de casos no estado subiu para 157.815, enquanto o número de pacientes em tratamento para a doença nos hospitais aumentou ligeiramente pelo 2º dia consecutivo. As autoridades registraram 66 novas mortes e 1.261 novos testes positivos no Estado do Jardim nas últimas 24 horas.

O índice foi registrado 1 dia após o número de mortos pelo vírus nos EUA ultrapassar os 100 mil. New Jersey, um estado densamente povoado de 9 milhões de habitantes, tem o 2º maior número de mortes e casos entre os 50 estados, depois de Nova York.

O Governador Phil Murphy disse que esta semana New Jersey está “superando” o pico de casos e enfatiza que a queda no número de mortes, testes positivos e hospitalizações são bons sinais de que os esforços para promover o distanciamento físico, incluindo mais de 2 meses de quarentena, ajudaram para diminuir o surto.

O estado atingiu a alta de 1 dia em mortes, 460, em 30 de abril, e uma alta de um dia em casos, 4.391, em 16 de abril. Ainda, desde às 10:00 pm de quarta-feira (27), foram registrados 2.797 pacientes com casos confirmados ou suspeitos de coronavírus nos 71 hospitais de New Jersey. O índice revela o aumento de 36 pacientes desde terça-feira (26), embora o número geral tenha caído 65% desde o pico de 8.084 em 14 de abril.

“Esperávamos esse aumento de novas hospitalizações no final de semana do feriado (Memorial Day), mas vamos observar esses números de perto nos próximos dias para ver se pode haver um significado mais profundo para eles”, disse Murphy durante sua coletiva de imprensa diária sobre coronavírus em Trenton (NJ).

Ele também alertou que os números mostram que o estado não deve se apressar para reabrir a economia.

“Para todo mundo que diz: ‘Abra tudo amanhã, vamos acender todas as luzes, vamos voltar ao normal’, tivemos 365 pessoas entrando no hospital ontem”, disse o Governador. “Temos que ter certeza de que estamos observando isso como um falcão. … Ainda estamos saindo disso”.