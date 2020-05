Morte por coronavírus ultrapassa 10 mil vítimas em NJ

As autoridades anunciaram 1.297 novos casos e 201 mortes provocadas pelo vírus

Na sexta-feira (15), New Jersey superou um marco sombrio: Mais de 10 mil pessoas já morreram de doenças relacionadas ao coronavírus no estado. Entretanto, a pandemia no estado parece estar diminuindo, permitindo que as restrições diminuíssem lentamente. As autoridades anunciaram, também na sexta-feira, 1.297 novos casos e 201 mortes por coronavírus, elevando o total do estado para 143.905 casos e 10.138 mortes, desde o início do surto em 4 de março.

Entretanto, este foi o 9º dia consecutivo em que o New Jersey teve menos de 2 mil novos casos positivos na contagem. O número de pessoas hospitalizadas com o vírus continua a cair desde seu pico há mais de um mês, quando, em 14 de abril, 8.293 pessoas estavam sendo tratadas pelo coronavírus. Desde a noite de sexta-feira (15), 3.564 pessoas foram hospitalizadas com o vírus, de acordo com dados do Estado.

O progresso obtido na luta contra a pandemia levou o Governador Phil Murphy esta semana a suspender mais restrições, mantendo as regras de distanciamento físico entre as pessoas. Praias e lagos começaram a reabrir na sexta-feira (15). A construção civil e a retirada nas calçadas de produtos no comércio de varejo não essencial podem começar na segunda-feira (18). As cirurgias eletivas podem ser retomadas em 26 de maio.

Também foi anunciado um plano para a eleição primária, que foi transferida de 2 de junho para 7 de julho. Murphy disse que a maioria será votada via correios. Todos os eleitores democratas e republicanos registrados receberão uma cédula por correio com porte pré-pago. Os eleitores não filiados ou inativos receberão um requerimento para se candidatar às cédulas por correios, disse o Governador, acrescentando que cada município ainda terá um número limitado de mesas de voto abertas para votação presencial.