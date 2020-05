Morre 2º imigrante com coronavírus sob a custódia do ICE

Santiago Baten Oxlag, de 34 anos, morreu de complicações do COVID-19 em um hospital na Geórgia

Um guatemalteco detido morreu depois de contrair o coronavírus, confirmou o Departamento de Imigração (ICE). Ele é o 2º imigrante conhecido a morrer de COVID-19 sob custódia da imigração. Em um comunicado divulgado na segunda-feira (25), o ICE disse que Santiago Baten Oxlag, de 34 anos, morreu no domingo (24) em um hospital em Columbus (GA), depois de ser transferido em 17 de abril pelo Centro de Detenção Stewart, uma prisão privada perto da fronteira com o Alabama .

A causa preliminar da morte foi “complicações relacionadas ao COVID-19”, de acordo com a declaração da ICE, que acrescentou que a agência conduziria uma investigação.

“A ICE está firmemente comprometida com a saúde e o bem-estar de todos que estão sob sua custódia e está realizando uma revisão abrangente por toda a agência desse incidente, como acontece em todos esses casos”, dizia o comunicado.

Houve 16 casos confirmados de coronavírus no Centro de Detenção Stewart, segundo o ICE. Não foi detalhado se Santiago, que estava sob custódia desde o início de março, apresentava alguma condição médica subjacente. Na ocasião, foi concedida a ele uma partida voluntária para a Guatemala.

As autoridades de imigração notificaram a família da vítima, o governo da Guatemala e os escritórios do inspetor geral e de responsabilidade profissional no Departamento de Segurança Interna (DHS). A morte de Oxlag ocorreu há menos de um mês da de Carlos Ernesto Escobar Mejia, um imigrante de El Salvador que vivia nos EUA desde os anos 80. Ele morreu de complicações do COVID-19 enquanto estava no hospital.

Mais de 1.200 imigrantes sob custódia do ICE, metade dos 2.394 detidos que o ICE examinou para o vírus, tiveram resultados positivos, de acordo com a agência. Embora o ICE tenha diminuído batidas migratórias e concordado em revisar os casos de alguns imigrantes em risco sob custódia, o órgão continua detendo mais de 26.600 estrangeiros em todo o país e continua com voos de deportação.

Os ativistas defensores dos direitos dos imigrantes pediram que os detidos, especialmente os não perigosos, fossem libertados da custódia, devido aos riscos de contrair o COVID-19 em detenção.