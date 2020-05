Moradores de rua se revoltam durante limpeza do metrô em NYC

Os sem-tetos foram retirados à força das estações e trens por policiais durante o trabalho de limpeza contra o coronavírus

Na quinta-feira (7), alguns sem-teto que dormem em estações e trens do metrô de New York City foram literalmente expulsos do sistema de transporte durante a 2ª noite d para a limpeza contra o coronavírus.

“Se alguém vier na minha cara, eu vou matá-los!” um morador de rua gritou para os trabalhadores do Metropolitan Transportation Authority (MTA), quando ele e mais 20 outros sem-teto saíam da estação Pelham Bay Park do Bronx, na linha 6, por volta da 1 hora da manhã. “Deixe-me em paz!” o homem gritou. “Estou cansado disso”.

Os funcionários do transporte público admitiram que a situação já se tornou um problema. “É uma luta todos os dias para limpar os trens e isso já era verdade antes do COVID-19”, disse um trabalhador, explicando: “Agora, você tem moradores de rua gritando com você, xingando você, cuspindo em você, brigando com você. Como eu disse, é uma luta”.

O funcionário acrescentou: “Isso precisa ser feito. Mas precisa ser feito com mais rigorosidade”.

“No momento, eles [os sem-teto] ficam do lado de fora por algumas horas. Então, eles voltaram para dentro. É apenas uma confusão”, acrescentou.

Enquanto o sistema de metrô fechava para limpeza das 1:00 am às 5:00am, como acontece todas as noites durante a pandemia do COVID-19, alguns sem-teto vagavam no escuro, enquanto outros permaneciam próximos às estações locais, parecendo perdidos.

Durante a primeira noite de paralisação do metrô, mais de 1 mil policiais do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) liberaram as estações durante a limpeza dos trens, informaram as autoridades. Elas relataram que os policiais contataram 252 sem-tetos naquela noite e 139 deles aceitaram ajuda.

“Nunca vimos tanto sucesso em uma única noite antes”, disse o Prefeito Bill de Blasio a repórteres durante uma coletiva de imprensa, na quarta-feira (6).