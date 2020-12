Mineiro morre após levar tiro na nunca na Pennsylvania

Na noite de Natal mais uma tragédia se abateu sobre a comunidade brasileira que vive na Philadelphia (Pennsylvania). O mineiro de Capitão Andrade, Aelson Caldeira, 38 anos, morreu depois de levar um tiro na parte de trás da cabeça. O crime aconteceu na tarde de Natal, depois que ele deixou a casa da namorada, Ivanilda.

A polícia possui poucas informações sobre crime, mas a princípio trabalha sob a hipótese de briga de trânsito. Os investigadores vão analisar algumas imagens de vídeo para tentar entender o que aconteceu.

De acordo com algumas informações obtidas pela redação do Brazilian Times, ele teria encontrado dentro do seu carro, com um tiro na cabeça. Ele foi levado para o hospital e no dia seguinte foi declarado que ele não tinha nenhuma atividade cerebral.

A namorada, que ainda não conversou com os investigadores, disse que Aelson teria sido baleado a dois minutos da casa dele, na Hallerman Street.

Aelson morava nos Estados Unidos havia três anos e trabalhava na área de construção, sendo que no verão atuava com framingh e no inverno fazia de tudo. O mineiro deixa uma filha de quatro anos.

Nas redes sociais, amigos expressaram o dor pela perda de Aelson, que “era um pai maravilhoso, filho, amigo e amado por muitos”.

De acordo com o primo Rafael Carvalho, o corpo ainda está no instituto médico legal devido ao andamento das investigações.

CAMPANHA – Neste momento trágico, a família de Aelson não tem meios financeiros para arcar com as despesas e um grupo de amigos e o primo iniciaram uma campanha para arrecadar a quantia de US $12 mil. Até a noite deste domingo, dia 27, foram doados pouco mais de US $5,200.

Quem quiser ajudar é só acessar o link http://bit.ly/38Ek18H e fazer uma doação de qualquer valor. As informações são do BrazlianTimes.