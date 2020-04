Menéndez e democratas destacam papel dos imigrantes na luta contra o coronavírus

Os legisladores citaram a importância dos profissionais estrangeiros que atuam na área da saúde durante a pandemia que assola o país

Na manhã de terça-feira (28), o Senador Bob Menéndez (D-NJ), com os senadores Chuck Schumer (D-NY) e Dick Durbin (D-Ill.) realizaram um painel de debate sobre a importância dos imigrantes no combate à pandemia de coronavírus. O evento ocorreu em Newark (NJ), onde foi debatida a necessidade urgente de proteger Dreamers, beneficiários do programa TPS e profissionais na área de saúde. Enquanto as decisões judiciais sobre o DACA e TPS estão pendentes, os beneficiários de ambos os programas estão trabalhando na linha de frente da luta contra o COVID-19 como médicos, enfermeiros, profissionais de saúde e em inúmeras outras funções essenciais.

O encontro contou com a participação dos senadores Menéndez (D-NJ), Schumer (D-NY), Dick Durbin (D-III.), José Aguiluz, Dreamer e Enfermeiro de Emergência (Washington, D.C.), Karen Reyes, Dreamer e professora de educação especial (Austin, Texas), Denisse Rojas, Dreamer e fundadora da Clínica de Saúde (Harlem, Nova York) e Ali Jacknoon, beneficiário do TPS que fornece refeições para os indivíduos afetados pelo COVID-19 (Washington, D.C.).

Ainda na segunda-feira (27), o Governo do Estado de New Jersey divulgou dados da pandemia de coronavírus detalhados por condados:

. Condado de Bergen: 15.104 Resultados positivos do teste e 960 mortes.

. Condado de Hudson: 13.925 Resultados positivos do teste e 673 mortes.

. Condado de Essex: 13.047 Resultados positivos do teste e 1.028 mortes.

. Condado de Union: 12.011 Resultados positivos do teste e 583 mortes.

. Condado de Passaic: 11.349 Resultados positivos do teste e 438 mortes.

. Condado de Middlesex: 10.767 Resultados positivos do teste e 455 mortes.