Médicos da força-tarefa contra o coronavírus citam progresso em NY e NJ

O número de casos na região parecia estar se estabilizando graças ao distanciamento social e outras medidas preventivas

Na sexta-feira (10), um dos principais médicos da força-tarefa no combate ao coronavírus da Casa Branca informou que o número de casos no país, incluindo New York City, parecia estar se estabilizando graças ao distanciamento social e outras medidas preventivas.

“Você pode ver, pela primeira vez nos Estados Unidos, que estamos começando a nivelar na fase logarítmica, como a Itália fez cerca de uma semana atrás”, disse Deborah Birx no relatório diário da força-tarefa na Casa Branca. “Isso nos dá uma grande esperança, pois estamos começando a ver essa mudança. Muito disso é impulsionado pela melhoria na cidade de Nova York”.

“Durante muito tempo, eles (nova-iorquinos) representavam mais de 50% de nossos casos e 50% de novos casos. Isso mudou drasticamente devido ao esforço que os moradores em Nova York, New Jersey, Connecticut e agora Rhode Island estão fazendo para realmente mudar o curso dessa pandemia, realmente mudar a trajetória de novos casos”, acrescentou Birx.

“Estamos vendo o que muitos estados e áreas metropolitanas estavam vivenciando aumentos duplos e quádruplos e que regrediram ao dobro. Agora, eles estão há dias no índice de duplicação ”, disse ela. “Assistir a isso todos os dias nos dá esperança nas áreas metropolitanas de Nova York, New Jersey, Denver e, claro, de Nova Orleans”.

Muito do que Birx se referiu foi baseado no relatório do Governador Andrew Cuomo divulgado horas antes.

“Para onde vamos a partir daqui? Primeiro, continue fazendo o que estamos fazendo. Fique em casa porque isso funciona”, disse Cuomo. “Estamos achatando a curva. Temos que continuar a achatar a curva”. Ele compartilhou as novas estatísticas para mostrar que a desaceleração estava ajudando:

. O número de pacientes colocados em ventiladores diminuiu, com uma média de 97 novos casos diários nos últimos três dias; um terço dos 309 em 4 de abril.

. O número de internações continuou a cair, com uma média de 359 novos pacientes diariamente nos últimos 3 dias.

. O índice de novos pacientes que necessitam de tratamento intensivo continuou a desacelerar e, na quinta-feira (9), um pequeno número de leitos foi liberado pela primeira vez desde o início da pandemia.

O Prefeito Bill de Blasio disse na semana passada que seu medo da falta de respiradores artificiais na cidade começou a diminuir pela primeira vez em um mês. Ainda assim, Cuomo, Blasio e o Dr. Anthony Fauci, outro especialista em força-tarefa da Casa Branca, alertaram contra o relaxamento das ordens de permanência em casa e o distanciamento social.

“É importante lembrar que não é o momento de sentir que, como fizemos um avanço tão importante no combate à propagação do vírus, precisamos recuar”, disse Fauci, acrescentando que estava “animado” com o progresso verificado em Nova York e New Jersey.

As notícias positivas chegaram quando o número de mortes por coronavírus da cidade atingiu 5 mil na sexta-feira (10), quando outras 651 pessoas morreram da doença em um único dia. O COVID-19 já matou 5.429 pessoas em toda a cidade, com Queens e Brooklyn (NY) registrando o maior número de mortes, de acordo com novas estatísticas do Departamento Municipal de Saúde.

O número de casos confirmados saltou quase 10 mil em 24 horas, de 84.373 na quinta-feira (9) pela manhã para 93.414 no mesmo horário na sexta-feira (10). À noite, o total havia subido para 94.409 casos. Em todo o estado, o número de mortos era 7.844 na manhã de sexta-feira (10). Entretanto, a ordem que determina que os nova-iorquinos fiquem em suas casas continuou a desacelerar a inundação de novos casos nos hospitais, disse Cuomo.

“Essas vidas perdidas são pessoas que chegaram naquele período de internação e as estamos perdendo agora”, explicou.

Em todo o mundo, mais de 100 mil pessoas morreram do coronavírus e 1,4 milhão de casos foram relatados globalmente. Mais de 16.700 pessoas nos EUA foram mortas pelo vírus; sendo a metade no estado de Nova York.