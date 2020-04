Massachusetts é considerado o novo foco do coronavírus

O estado agora tem o terceiro maior número de casos do vírus no país, com 38.077 casos positivos, atrás de Nova York e New Jersey, respectivamente

Os casos de coronavírus aumentaram em Massachusetts, criando um novo foco do vírus, à medida que as autoridades lutam para reforçar as capacidades hospitalares para o influxo de pacientes. O estado agora tem o terceiro maior número de casos do vírus no país, com 38.077 casos positivos, atrás de Nova York e New Jersey, respectivamente.

“Estamos no meio da curva da epidemia agora”, disse o governador republicano, Charlie Baker, no domingo (19), no programa “Face the Nation”, do canal CBS News.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, cujo estado enfrentou o pior da pandemia com hospitais abarrotados, necrotérios superlotados e casas funerárias e sepulturas sobrecarregadas para acomodar o número maciço de mortes, 18.609 pessoas, prometeu enviar 400 ventiladores para apoiar Massachusetts.

Em Nova York, o número de hospitalizações e mortes diárias finalmente começou a cair, mas Massachusetts sofreu um aumento nos últimos dias e espera-se que supere 2 mil mortes nesta semana. Na segunda-feira (20), dois hospitais improvisados adicionais foram abertos no estado, juntando-se a outros 2 locais em funcionamento. Espera-se que um quinto seja aberto em cerca de uma semana.

O Vice-Presidente Mike Pence disse que a Casa Branca está observando de perto a área de Boston (MA) e a coordenadora da força-tarefa federal de coronavírus, Dra. Deborah Birx, disse que as autoridades estão “muito focadas” em Massachusetts.

Em alguns dos bairros mais atingidos, muitos dos quais são densamente povoados com casas próximas umas das outras em comunidades carentes, as autoridades estão pedindo às pessoas que fiquem em ambientes fechados e pratiquem distanciamento social, mas temperaturas mais quentes fizeram com que algumas pessoas relaxarem as regras de cautela. O prefeito de Boston, Marty Walsh, alertou que os infratores aglomerados em parques e áreas externas seriam autuados pela polícia, se necessário.

“Não hesitaremos em enviar policiais para entregar a mensagem e, se necessário, entregar citações”, postou Walsh no Twitter.

A cidade também equipou pelo menos 7 caminhões de obras públicas com alto-falantes que circulam nos bairros mais afetados, transmitindo mensagens sobre distanciamento social, lavagem das mãos e cobertura de rostos em 7 idiomas diferentes.