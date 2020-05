Marido deixa mensagem no celular antes de morrer de coronavírus

Jon Coelho, de 32 anos, deixou a mensagem para a esposa, Katie, e os 2 filhos do casal antes de ser entubado

Em meados de abril, quando Katie Coelho, de 33 anos, correu para o hospital em Danbury (CT), pouco antes das 3 da madrugada, era tarde demais. Seu marido, Jon, que havia passado março em tratamento para o coronavírus, acabara de morrer de parada cardíaca provocada pela doença. Ele tinha apenas 32 anos.

Em 22 de abril, atormentada e desolada, ela juntou os pertences do falecido marido e ligou o telefone, querendo salvar o máximo de fotos dele e de seus dois filhos. Entretanto, o que ela encontrou quando ligou o aparelho a deteve. Ele deixou um recado para ela.

“Eu amo vocês de todo o coração e vocês me deram a melhor vida que eu jamais poderia ter pedido”, escreveu Jon. “Tenho tanta sorte que me deixa tão orgulhoso de ser seu marido e pai de Braedyn e Penny”.

“Katie, você é a pessoa mais linda e atenciosa que já conheci”, continuou a nota. “Você é verdadeiramente única… certifique-se de viver a vida com felicidade e a mesma paixão que me fez apaixonar por você. Ver você ser a melhor mãe para as crianças é a melhor coisa que já experimentei”.

Katie ficou surpresa ao encontrar o bilhete, que ela acredita que Jon deve ter escrito semanas antes de ele ter sido entubado pela primeira vez, ela contou no dia de sua morte.

“Embora ele estivesse lutando por sua vida no mês passado, eu sei até o último segundo que ele queria ter certeza de que as crianças e eu estávamos bem”, disse ela. “Ele sabia que tinha que me dizer algo porque eu não conseguia falar com ele há tanto tempo”.

Jon e Katie se conheceram como estudantes da Western Connecticut State University. Eles começaram como amigos íntimos, depois se tornaram namorados e, finalmente, em 2013, se tornaram marido e mulher. Juntos, eles tiveram dois filhos: Braedyn, 2 anos e meio, e Penélope, 10 meses.

Como Braedyn é considerado de alto risco para o coronavírus, toda a família tinha sido extremamente cautelosa quanto à quarentena. Katie e os dois filhos ficaram em casa, mas Jon, que era considerado o único trabalhador, ainda tinha que ir trabalhar.

“Meu marido usava luvas, máscaras e lavou as mãos”, disse Katie. “Ele estava super vigilante porque tinha muito medo do que aconteceria ao nosso filho se pegasse (o vírus)”.

Porém, em 24 de março, ele descobriu que teve contato com alguém que havia testado positivo para o vírus. Jon não se sentiu muito doente, apenas fadiga, enxaqueca e nenhum olfato, mas ele foi testado e voltou positivo, então, ele se colocou em quarentena em uma parte separada da casa.

“Dentro de 24 horas, ele começou a tossir e, com os ataques de tosse, ele não conseguia recuperar o fôlego”, disse Katie. “O médico disse para ele ir ao hospital porque provavelmente precisaria de tratamentos com nebulizadores”.

Já em abril, os médicos ligaram para Katie, que correu para o hospital. Quando chegou lá, menos de uma hora depois, Jon já havia falecido, vítima de parada cardiorespiratória. Katie está tendo problemas para acreditar que o marido nunca voltará para casa vivo do hospital. Ele era jovem e saudável. Ele sobreviveu a casos de câncer entre as idades de 8 e 16, mas como ele está em remissão há tanto tempo, seu médico disse que não causaria complicações.

Na nota que ele a deixou, Jon escreveu mensagens especiais para seus dois filhos. “Deixe Braedyn [saber] que ele é meu melhor amigo e tenho orgulho de ser seu pai e de todas as coisas incríveis que ele fez e continua a fazer”, escreveu Jon. “Deixe Penelope saber que ela é uma princesa e pode ter o que quiser na vida”.

Ele também incentivou Katie a encontrar o amor novamente. “Eu tenho muita sorte”, escreveu ele. “Não se segure, e se você conhecer alguém, saiba que se ele ama você e as crianças, eu amo isso por você. Seja sempre feliz, não importa o que aconteça!”

Ele também reservou um tempo para escrever as senhas para acessar informações importantes, como hipotecas, disse Katie.

Encontrar a carta dele parece um pouco com uma faca de dois gumes, disse Katie. “Estou tão agradecida por ter encontrado a nota, mas a outra parte de mim está tão triste”, disse ela. “Porque eu sei o quão assustado ele estava e onde sua mente deveria estar para pensar que ele tinha que escrever algo assim”.

“Ele amava muito seus filhos e eu sei que ele não queria deixá-los”, disse ela. “É tão triste que os dois vão perder um ao outro. Não é justo”.