Mais de 19 mil brasileiros já retornaram ao Brasil com a ajuda do Itamaraty

Balanço do Ministério das Relações Exteriores, até o dia 2 de maio, registra que 19.311 brasileiros que estavam retidos no exterior já retornaram ao Brasil. Confira as últimas ações:

. 30 de março – Quito, Equador – 149 brasileiros repatriados

. 1º de abril – Lima, Peru – 168 brasileiros repatriados

. 5 de abril – Bogotá, Colômbia – 173 brasileiros repatriados

. 6 de abril – Joanesburgo e Cidade do Cabo, África do Sul – 237 brasileiros repatriados

. 8 de abril – Cairo, Egito – 117 brasileiros repatriados + 10 passageiros embarcados em conexão em Adis Abeba

. 10 de abril – Guatemala, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica – 133 brasileiros repatriados

. 10 de abril – República Dominicana, Curaçao, Panamá e Colômbia – 97 brasileiros repatriados

. 14 de abril – Nova Delhi e Mumbai, Índia – 328 brasileiros repatriados (inclui grupo do Nepal)

. 16 de abril – 2 voos de Lisboa, Portugal – 579 brasileiros repatriados.

. 17 de abril – Londres – Paris – São Paulo – 322 brasileiros repatriados do Reino Unido; + (193) Irlanda; +(40) França; + (48) Bélgica; +(22) Suíça e Luxemburgo (8).

. 18 de abril – Porto, Portugal – 302 brasileiros repatriados

. 19 de abril – Lisboa, Portugal – 303 brasileiros repatriados

. 21 de abril – Sydney, Austrália – 291 brasileiros repatriados e no Vietnã, Tailândia e Malásia (368)

. 24 de abril – Moçambique – 37 brasileiros repatriados; + 179 (Angola); +(77) Quito, Equador; +(4) Áustria e Eslováquia

. 25 de abril – Mexico – 136 brasileiros repatriados; + (23) Panamá

. 26 de abril – Lisboa, Portugal – 300 brasileiros repatriados; + (339) Espanha e Suíça

. 28 de abril – Adis Abeba, Etiópia – 2 brasileiros repatriados.

. 29 de abril – Maputo, Moçambique – 923 brasileiros repatriados

. 30 de abril – Hanói, Vietnã – 45 brasileiros repatriados; + (312) Portugal; + (185) Nova Zelândia; + (61) Chile;

. 1º de maio – Guiana Francesa – 2 brasileiros repatriados;

. 2 de maio – França – 79 brasileiros repatriados;

. 3 de maio – Tailândia – 7 brasileiros repatriados; + (337) Reino Unido.

. Voos da Força Aérea Brasileira (FAB):

. 25 de março – Cusco, Peru – 66 brasileiros repatriados

. 18 de abril – Caracas, Venezuela – 50 brasileiros repatriados, dos quais 38 funcionários da Embaixada e Consulado brasileiros na Venezuela.

. Principais retornos por vias terrestres:

. 2 e 3 de abril – Santa Cruz de la Sierra, Bolívia – 788 brasileiros repatriados

. 7, 8, 9 10 e 13 de abril – Cochabamba, Bolívia – 923 brasileiros repatriados

. 2, 7 e 15 de abril – Buenos Aires, Argentina – 257 brasileiros repatriados

. 8 de abril – Rosário, Argentina – 55 brasileiros repatriados

. 10 de abril – Bariloche e Buenos Aires, Argentina – 66 brasileiros repatriados

. 10 de abril – Mendoza, Argentina – 11 brasileiros repatriados

. 14 de abril – Rosário, Argentina – 106 brasileiros repatriados

. 15 de abril – Buenos Aires, Argentina – 122 brasileiros repatriados

. 19 de abril – Salta,Tucumán; San Tiago del Estero; Catamarca; Córdoba; La Rioja e Cruz del Eje, Argentina – 119 brasileiros repatriados

. 24 de abril – Assunção, Paraguai – 179 brasileiros repatriados

. 28 de abril – Buenos Aires, Argentina – 136 brasileiros repatriados.

. Auxílio consular:

O Ministério das Relações Exteriores organizou em Brasília (DF) o Grupo Consular de Crise (G-Con), que funciona de forma integrada com as embaixadas e consulados. O grupo tem cinco equipes organizadas por área geográfica, formadas por servidores em Brasília e nos postos.

O MRE também disponibilizou um formulário emergencial de auxílio consular para os brasileiros no exterior que estão sendo afetados pela crise do novo coronavírus.

O Itamaraty tem enviado alertas por meio dos perfis da embaixada ou consulado de cada região, além de informar pelo portal consular. Lá, é possível encontrar informações sobre medidas de restrição de circulação determinadas pelo governo local, voos de volta ao Brasil, medidas de apoio aos brasileiros e contatos dos agentes consulares.