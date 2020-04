Maioria nos EUA defende suspensão da imigração durante pandemia

Entre os entrevistados, 65% disseram apoiar o decreto de lei, enquanto 34% se opuseram

A maioria dos estadunidenses apóia o decreto do Presidente Trump de bloquear temporariamente quase toda a imigração nos EUA durante o surto de coronavírus, de acordo com uma nova pesquisa. Entre os entrevistados, 65% disseram apoiar a ação, enquanto 34% se opuseram, revelou a pesquisa do Washington Post/Universidade de Maryland divulgada terça-feira (28).

Classificados por linhas partidárias, 83% dos republicanos são a favor, enquanto os democratas são divididos: 49% se opõem e 49% apoiam. Entre os independentes, 67% apoiam.

A pesquisa foi realizada depois que Trump anunciou o decreto na segunda-feira (20) e apresentou mais detalhes quando assinou a ordem executiva na quarta-feira (22). O Presidente disse que impôs a suspensão durante 60 dias para proteger os trabalhadores americanos.

“Isso garantirá que americanos desempregados de todos os níveis sejam os primeiros na fila para empregos à medida que nossa economia se reabrir”, disse Trump na reunião sobre o coronavírus da Casa Branca, na quarta-feira (22). “Também preservaremos nossos recursos de saúde para pacientes americanos. Temos que cuidar de nossos pacientes e de nossos grandes trabalhadores americanos e é isso que estamos fazendo”.

A maioria dos entrevistados, 66%, disse que as diretrizes sobre como as lojas e restaurantes operam durante a pandemia são apropriadas, enquanto 17% disseram que são muito restritivas e 16% disseram que não vão longe o suficiente.

Questionados sobre os limites para aglomerações, 64% disseram que as restrições são apropriadas, 14% disseram que são muito restritivas e 22% disseram que não são rigorosas o suficiente.

Entre os democratas, 72% disseram que as diretrizes em seus estados sobre as empresas são apropriadas e 62% dos republicanos concordam, assim como 66% dos independentes. Vinte e sete por cento dos republicanos disseram que as restrições são demasiadas, em comparação com 8% dos democratas e 17% dos independentes.

A pesquisa foi realizada nacionalmente entre terça (21) e domingo (26), envolvendo 1.008 adultos. O estudo possui a margem de erro de mais ou menos 3,5 pontos percentuais.