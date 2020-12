Lutadora brasileira é suspeita de espancar marido até a morte

A lutadora Viviane Obenauf, de 34 anos, natural do Rio de Janeiro, está mantida sob custódia pelas autoridades na Suíça por ser considerada suspeita de matar o marido de 61 anos, cujo nome foi preservado, conforme informou o portal de notícias local “Blick” na quarta-feira (22). O jornal revelou ainda uma alegação do ex-namorado da brasileira , Andreas H., de que ela teria agredido-o durante o relacionamento.

“Viviane me bateu até eu sangrar”, relatou Andreas.

O marido da lutadora, um fabricante de cervejas, foi encontrado morto em seu apartamento em novembro. Segundo o “Blick’, ele foi “espancado brutalmente” até a morte. Viviane foi detida 3 semanas após o episódio pela polícia em Berna. O portal postou que ela deve ficar sob custódia por pelo menos 3 meses. Investigadores apuram a possível participação de Viviane no crime.

A foto do perfil da brasileira no Facebook foi trocada em 26 de outubro por uma imagem preta, sem mais nada, em sinal de luto. Na publicação, seguidores da página deixaram comentários de pêsames.

Na entrevista ao “Blick”, o ex-namorado da suspeita não se mostrou surpreso por sua detenção. De acordo com ele, “Viviane tem duas caras”. Andreas relatou ter conhecido a suspeita do crime em um restaurante no qual ela trabalhava como garçonete.

“Conversamos muito e, em algum momento, nos aproximamos”, disse ele. “Ela era uma mulher alegre e poderosa, sempre de bom humor. Só mais tarde conheci o outro lado dela”.

Andreas, que pratica levantamento de peso, contou que a primeira vez que notou uma postura violenta da parte de de Viviane ocorreu numa Sexta-Feira Santa, quando o casal se encontrou para “tomar um pouco de vinho”. Enquanto conversavam, porém, Andreas relatou que ela demonstrou ciúmes e lhe teria batido “diretamente no rosto com o punho cerca de três ou quatro vezes”. O ex-namorado contou ao jornal que depois foi ao banheiro e, no espelho, viu que havia sangramento em um dos lábios.

Posteriormente, Viviane teria dito que queria sair e dirigir, mas quando ouviu Andreas sugerir que não fizesse isso por ter bebido vinho, a brasileira teria retomado com as agressões e ele, por sua vez, reagiu para impedi-la.

“Eu queria que ela perdesse sua licença de boxe. Era perigoso, e eu me perguntei: O que vai acontecer com o próximo?” Acrescentou.

Andreas relatou ter retirado queixa contra Viviane pouco após a morte da mãe dele.

“Naquele momento minha mãe tinha acabado de morrer e eu não tinha mais forças para essa batalha legal”, explicou.

A defesa de Viviane foi procurada pelo “Blick”, mas não se manifestou. As informações são do Brazilian Times.