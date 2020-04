Baraka reitera apoio financeiro durante pandemia de coronavírus

O Prefeito reafirmou seu apoio para que a Prefeitura de Newark (NJ) crie o programa “Renda Básica Garantida”

Na quinta-feira (16), o Prefeito Ras J. Baraka reiterou seu apoio para que a Prefeitura de Newark (NJ) crie o programa “Renda Básica Garantida” para todos os residentes no município. Ao realizar o pronunciamento, ele citou a poderosa crise econômica que o coronavírus (COVID-19) está gerando, além do terrível problema de saúde pública.

“A agitação econômica causada pelo Coronavírus: pessoas perdendo empregos, inquilinos enfrentando despejo, proprietários de imóveis em risco de execução hipotecária, confirmou algo que já sabíamos: Os americanos precisam de mais dinheiro nas mãos”, disse Baraka.

“A urgência em fornecer esse dinheiro, como faria a legislação recentemente aprovada pelo Congresso, é uma medida de emergência para ajudar a estabilizar famílias cujas vidas e finanças foram afetadas por essa crise. No entanto, há muito tempo existe uma epidemia de famílias vivendo de salário em salário; uma conta inesperada ou queda nos salários pode fazer com que famílias enfrentem sua própria crise. A necessidade de dinheiro será contínua e nossa resposta também deve ser”, afirmou o prefeito.



. O que você precisa saber:

No Discurso sobre o Estado da Cidade do ano passado, o Prefeito Baraka anunciou que estava lançando a “Força-Tarefa de Renda Garantida de Newark”, a qual realizaria infusões regulares e incondicionais de dinheiro, visando ajudar nas necessidades dos moradores da cidade.

A composição de Newark: 78% dos residentes são locatários, a média dos aluguéis aumentou 20%, enquanto a renda média caiu 10% desde 2000. A renda média anual dos residentes em Newark é inferior a US$ 40 mil. A United Way da Grande Newark calcula que uma família deva ganhar US$ 63 mil por ano para atender a suas necessidades básicas.

O Prefeito Baraka destacou outros municípios que lançaram iniciativas semelhantes, como Stockton, na Califórnia, onde o prefeito Michael Tubbs lançou a “Demonstração de Empoderamento Econômico de Stockton” (SEED) em 2019 para fornecer US$ 500 por mês durante 18 meses a 125 residentes de baixa renda.

A Força-Tarefa de Renda Garantida de Newark deverá divulgar um relatório final sobre suas descobertas, projetar e implementar recomendações para o programa-piloto nas próximas semanas.