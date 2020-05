LBV-USA abre novas vagas para o supletivo gratuito para o ENCCEJA 2020

Brasileiros no exterior podem aproveitar a quarentena para conquistar o diploma do ensino médio

O exame do ENCCEJA/supletivo está previsto para ocorrer em setembro e muitos alunos já estão se preparando para passar na prova que concede a certificação de ensino médio para os brasileiros que vivem no exterior. Em parceria com os Consulados do Brasil em NY e Boston (MA), a Legion of Good Will (LGW), a LBV dos EUA, abriu inscrições para uma nova turma de aulas preparatórias gratuitas para que mais alunos possam aproveitar o tempo em casa, durante a quarentena, estudando para o exame. O curso online com videoaulas por e-mail atrai brasileiros de várias partes dos EUA e até de outros países. As aulas de reforço presenciais ocorrem na sede da LGW em Manhattan. Ambas modalidades são gratuitas e as inscrições estão abertas até o fim de maio.

O certificado de conclusão do Ensino Médio brasileiro (equivalente ao high school norte-americano) abre muitas oportunidades de crescimento pessoal e profissional tanto nos EUA, como no Brasil. Essa certificação é obrigatória, por exemplo, nos processos seletivos de universidades, para inscrição em certos cursos técnicos ou até mesmo a abertura do próprio negócio.

O curso preparatório da LGW para o ENCCEJA acontece até agosto. A Legião da Boa Vontade, que já tem experiência com educação de jovens e adultos no Brasil com os famosos cursos supletivos, passou a oferecer esse apoio também aos brasileiros no exterior, que em sua maioria estão há muitos anos afastados do ensino formal em língua portuguesa.

Os experientes professores da LGW gravaram vídeo-aulas com explicações de todo o conteúdo previsto nas apostilas do INEP, órgão do governo brasileiro responsável pelo exame do ENCCEJA. O programa de estudos contempla duas video-aulas semanais enviadas por e-mail para que o aluno possa estudar no horário de sua escolha.

“A equipe da LBV realiza um formidável trabalho no exterior e o ENCCEJA é uma prova disso. Não por acaso, todos os alunos aprovados participaram do curso preparatório para o ENCCEJA organizado pela LBV”, diz o Ministro Marco Antonio Nakata, Cônsul-Geral Adjunto, durante cerimônia de entrega dos certificados realizada no Consulado de Nova York.

Quem tem disponibilidade para se deslocar até a sede da LGW em Manhattan, pode também se candidatar a uma das vagas das monitorias de reforço presenciais, com foco em português, redação e matérias exatas. As monitorias, também gratuitas, têm encontros semanais aos sábados pela manhã e possuem vagas limitadas.

“95% dos alunos aprovados no exame do ENCCEJA/exterior em Nova York fizeram o curso preparatório da LGW. Percebemos que esse apoio aos estudantes aumenta e muito suas chances de passar logo na primeira tentativa”, destaca Danilo Parmegiani, representante da LGW dos Estados Unidos.

Professores voluntários que desejem fazer parte das monitorias presenciais podem se inscrever pelo site www.lgw.org/volunteer-teacher. Os alunos interessados devem se inscrever pelo link www.lgw.org/alunoencceja ou pelo telefone (646) 398-7128 (falar com Sâmara).

Outras informações: Legion of Good Will, 4 West 43rd Street #602, New York, NY 10036. Tel.: (646) 398-7128. Inscrições: www.lgw.org/alunoencceja. Sobre o curso da LGW: https://www.lgw.org/encceja-for-brazilians