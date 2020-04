Lar de idosos tem 22 mortes, sendo 12 vítimas por coronavírus

Atualmente, 58 pacientes permanecem no Elizabeth Nursing and Rehab, uma instalação licenciada para 103 leitos

Autoridades de saúde da cidade de Elizabeth (NJ) fecharam um lar de idosos para novas admissões, depois que pelo menos 12 das 22 mortes recentes foram diretamente ligadas ao surto de coronavírus e 8 membros da equipe médica testaram positivo para a doença, informou o Prefeito Christian Bollwage. Outros 16 moradores também testaram positivo, acrescentou. Cinco outros ainda estão aguardando os resultados dos testes.

“É trágico para todas essas famílias”, disse Bollwage.

O Centro de Enfermagem e Reabilitação Elizabeth, na Grove Street, não comentou publicamente o caso. O coronavírus assolou as instalações de cuidados prolongados em New Jersey, deixando um rastro mortal. As autoridades estaduais disseram que 188 das 375 instalações de tratamento de longo prazo do estado, pouco mais da metade, registraram pelo menos 1 paciente com coronavírus, mas não divulgaram a lista de casas de repouso. Aproximadamente, 10% das mortes em New Jersey foram relacionadas às casas de repouso, informou o Estado.

“As instalações de cuidados de longo prazo continuam a ser severamente impactadas”, disse a comissária estadual de Saúde, Judith Persichilli, no relatório diário de coronavírus do estado, na terça-feira (7). “O Departamento de Saúde está trabalhando em um plano estadual para ajudar os lares de idosos com grandes surtos e também falta de pessoal e equipamentos”.

As instalações com surtos de mais de 1 morte incluem o Woodcrest Health Care Center em New Milford; Lakeland Health Care Center em Wanaque; Family of Caring at Montclair; Atrium Post Acute Care of Princeton; Laurel Brook Rehabilitation em Mount Laurel, e St. Joseph’s Senior Home em Woodbridge.

Bollwage detalhou que a Prefeitura nem tinha conhecimento das mortes em Elizabeth Nursing and Rehab até que as autoridades de saúde recebessem uma ligação há mais de uma semana do Trinitas Regional Medical Center, em Elizabeth.

“Falei com o administrador (no lar de idosos) antes do surto e perguntei-lhe se estava preparado e ele concordou”, relatou o Prefeito. “Aqui estamos e nem sabíamos que algo estava acontecendo até o hospital chegar até nós”.

Atualmente, o Prefeito disse que 58 pacientes permanecem no Elizabeth Nursing and Rehab, uma instalação licenciada para 103 leitos. Dois outros lares de idosos em Elizabeth também têm pacientes positivos para o coronavírus, detalhou Bollwage, entretanto, nenhum na escala relatada pela Elizabeth Nursing and Rehab, concluiu.