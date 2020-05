Laboratório anuncia resultados “positivos” de vacina contra o coronavírus

Nas dosagens de 25 e 100 foram encontrados níveis de anticorpos iguais ou superiores aos encontrados em pacientes

A empresa que testa a vacina contra o coronavírus relata resultados iniciais “positivos” de um estudo de fase 1. O laboratório que liderou a corrida para desenvolver uma vacina contra o coronavírus anunciou descobertas “positivas” na segunda-feira (18), com os cientistas participantes produzindo anticorpos contra a doença.

A empresa de biotecnologia Moderna Inc. injetou 45 pacientes entre 18 e 55 anos com 25, 100 ou 250 microgramas de seu medicamento experimental. Após receber uma segunda injeção de reforço, nas dosagens de 25 e 100 foram encontrados níveis de anticorpos iguais ou superiores aos encontrados em pacientes que se recuperaram do COVID-19, informou a empresa em um comunicado à imprensa.

A CEO da Moderna, Stephane Bancel, disse que os resultados “não poderiam ter sido melhores”.

“Este é um sinal muito bom de que produzimos um anticorpo que pode impedir a replicação do vírus”, disse ela.

A vacina experimental, mRNA-1273, foi considerada “geralmente segura e bem tolerada” entre os pacientes, informou a empresa. Testes adicionais começarão em julho.