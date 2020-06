Itamaraty já apoiou o retorno de mais de 23 mil brasileiros ao país

O Ministério das Relações Exteriores organizou em Brasília o Grupo Consular de Crise, que funciona de forma integrada com as embaixadas e consulados

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 23.565 brasileiros já foram repatriados com apoio das embaixadas e consulados, até esta quarta-feira (3), e ainda há cerca de 2.600 pessoas com passagens aéreas canceladas e/ou desvalidos aguardando repatriação. O Itamaraty tem apoiado brasileiros que estavam no exterior e foram surpreendidos por medidas de restrição do tráfego aéreo em razão da pandemia do novo coronavírus.

. Confira as últimas ações:

. Espanha: o Itamaraty, por meio dos consulados em Madri e Barcelona, embarcou, em 30/05, em voo de repatriação humanitária, 408 brasileiros que se encontravam retidos na Espanha. Entre os passageiros, 13 menores de dois anos de idade e um bebê recém-nascido.

. Argentina: Com apoio da Embaixada e do Consulado em Buenos Aires, 20 brasileiros conseguiram retornar ao país, em 30 de junho.

. Laos: o Itamaraty, por meio da embaixada em Bangkok, no dia 30 de maio, auxiliou a repatriação de 10 brasileiros que se encontravam no Laos.

. Rússia: no último dia 24 de maio, a Embaixada do Brasil em Moscou repatriou 26 nacionais em voo comercial.

. Portugal: no dia 23 de maio partiu de Lisboa avião fretado pelo Itamaraty com 308 repatriados.

. República Dominicana: a Embaixada do Brasil na República Dominicana apoiou, em 21 de maio, a realização de voo charter de repatriação organizado por um grupo de brasileiros, obtendo a inclusão de nacionais sem recursos no voo.

. Espanha: o Consulado em Barcelona, em parceria com entidades locais, distribui semanalmente alimentos para cerca de 50 famílias de brasileiros em dificuldades econômicas em razão da pandemia do Covid-19.

. Confira a relação do mês de abril:

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, explicou que, nos casos de países em que o espaço aéreo foi fechado e os voos cancelados, o Itamaraty trabalha para obter autorizações especiais e também vai contratar voos charter, em que uma companhia aérea transporta os passageiros de outra que foi impossibilitada de voar.

. Auxílio consular:

O Ministério das Relações Exteriores organizou em Brasília (DF) o Grupo Consular de Crise (G-Con), que funciona de forma integrada com as embaixadas e consulados. O grupo tem cinco equipes organizadas por área geográfica, formadas por servidores em Brasília e nos postos.

O MRE também disponibilizou um formulário emergencial de auxílio consular para os brasileiros no exterior que estão sendo afetados pela crise do novo coronavírus. O Itamaraty tem enviado alertas por meio dos perfis da embaixada ou consulado de cada região, além de informar pelo portal consular. Lá, é possível encontrar informações sobre medidas de restrição de circulação determinadas pelo governo local, voos de volta ao Brasil, medidas de apoio aos brasileiros e contatos dos agentes consulares.