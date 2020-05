Internautas usam Facebook para apoiar brasileiro candidato a deputado em MA

Danillo Sena imigrou para Acton (MA) quando tinha 14 anos de idade e se formou na Acton-Boxborough Regional High School

Com a aproximação das eleições estaduais em Massachusetts, internautas utilizaram as redes sociais para apoiar Danillo Sena, candidato à vaga de deputado no estado. Durante os 6 anos trabalhando para o Senador Jamie Eldridge, Danillo Sena construiu um histórico com forte vínculo junto a comunidade brasileira e se tornou um ativista político de destaque em Massachusetts. Ele disputará a uma vaga para concorrer a deputado estadual. O pronunciamento foi feito pela também brasileira Margareth Shepard, vereadora de Framingham (MA), no início de 2020.

A candidatura de “Dan Sena”, como é mais conhecido, aconteceu após a desistência da Deputada Estadual Jennifer Benson. As eleições especiais estão agendadas para ocorrerem na terça-feira, dia 2 de junho.

Sena pretende continuar o trabalho que ele desenvolve junto ao Senador Jamie Eldridge, principalmente na luta pelas classes menos favorecidas e as minorias, tais como os imigrantes. Além de apoiar o projeto que concede carteira de motorista aos indocumentados, ele defende vários outros projetos de cunho social e comunitário. Ele imigrou para Acton (MA) quando tinha 14 anos de idade. O brasileiro se formou na Acton-Boxborough Regional High School, cursou a Middlesex Community College e se graduou em 2013 na Universidade de Massachusetts – Amherst, com bacharelado em Ciência Política.

Ele, um orgulhoso democrata, vive em Acton (MA) com a esposa, Melinda Yim, e os 2 filhos do casal, Juliana e Leonardo. Ao longo dos anos, Dan trabalhou em projetos na sede do Governo Estadual para ajudar a construir a nova estação de trem de South Acton, combater a insegurança alimentar e aumentar a verba para serviços humanos. Além disso, ele tem sido forte defensor dos imigrantes nos distritos de Middlesex e Worcester.

O brasileiro tenta ser um dos primeiros cidadãos dos EUA naturalizados eleitos para uma legislatura estadual em todo o país.

Quem quiser apoiar a candidatura de Dan, envie e-mail para a direção da campanha DanSenaforStateRep@gmail.com para ser voluntário ou faça uma doação através da página do comitê ActBlue no link https://bit.ly/2SavtAJ. Para obter mais informações sobre a candidatura de Danillo, os contatos podem ser feitos através do e-mail: Dansenaforstaterep@gmail.com ou tel.: (978) 201-0925.