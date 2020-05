Intel conclui que coronavírus não foi criado  propositalmente

As autoridades ainda pesquisam a possibilidade de o vírus ter sido liberado durante alguma pesquisa com animais infectados

As agências de inteligência dos EUA concluíram que o novo coronavírus “não foi criado pelo homem ou geneticamente modificado”, mas dizem que ainda estão examinando se as origens da pandemia estão em contato com animais infectados ou um acidente em um laboratório chinês. O diretor de Inteligência Nacional (Intel) divulgou a conclusão ao mesmo tempo em que o Presidente Donald Trump e seus aliados divulgaram a teoria ainda não comprovada de que um laboratório de doenças infecciosas em Wuhan, o epicentro do surto chinês, foi a fonte da pandemia global que matou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo.

Nos últimos dias, o governo Trump enfatizou sua retórica sobre a China, acusando o oponente geopolítico e parceiro comercial vital de não agir com rapidez suficiente para impedir a propagação do vírus que causa o COVID-19 ou informar ao mundo sobre o surto.

“A Comunidade de Inteligência também concorda com o amplo consenso científico de que o vírus COVID-19 não foi criado pelo homem ou geneticamente modificado”, disse o comunicado. “O IC continuará examinando rigorosamente as informações para determinar se o surto começou através do contato com animais infectados ou se foi o resultado de um acidente em um laboratório em Wuhan”.

“Sabemos que existe o Instituto Wuhan de Virologia a apenas alguns quilômetros de onde está o mercado”, disse Pompeo há duas semanas. O instituto tem um endereço a 8 milhas ou 13 quilômetros do mercado.

Autoridades dos EUA dizem que a Embaixada Americana em Pequim sinalizou preocupações sobre possíveis problemas de segurança no laboratório de Wuhan em 2018, mas ainda não encontraram nenhuma evidência de que o vírus tenha se originado lá quase 2 anos depois.

Na quinta-feira (30), o governo chinês disse que qualquer alegação de que o coronavírus foi liberado de um laboratório é “infundada e puramente fabricada do nada”. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang, citou o diretor do instituto, Yuan Zhiming, dizendo que o laboratório implementa estritamente procedimentos de biossegurança que impediriam a liberação de qualquer patógeno.

“Gostaria de salientar novamente que a origem do vírus é uma questão científica complexa e deve ser estudada por cientistas e profissionais”, disse Geng.

Geng também criticou os políticos norte-americanos que sugeriram que a China deveria ser responsabilizada pela pandemia global, dizendo que os EUA deveriam dedicar seu tempo a “controlar melhor a situação epidêmica em casa”.