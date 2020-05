Infecção por coronavírus pode ocorrer através de pacotes e correspondências?

Um estudo recente revelou que o coronavírus pode viver em papelão por até 24 horas

A quantidade crescente de informações que estão sendo tornadas públicas sobre trabalhadores em galpões de grandes empresas de comércio eletrônico que testaram positivos para o coronavírus tem provocado preocupação. Além daqueles que trabalham nos armazéns, a atenção voltou-se para os trabalhadores que realizam entregas nas portas das residências. As informações são da HealthU.

Um estudo recente revelou que o coronavírus pode viver em papelão por até 24 horas. Portanto, as caixas deixadas nas portas das casas podem expor as pessoas ao COVID-19?



. Probabilidade de contaminação:

“De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), os riscos de transmissão de coronavírus a partir de um pacote são muito baixos, mas isso não significa que seja impossível”, disse o Dr. Elliot Frank, especialista em doenças infecciosas e diretor do Jersey Shore University Medical Center. “Isso ocorre porque geralmente se acredita que o vírus se espalhe com maior frequência por gotículas respiratórias que são transmitidas por espirros e tosse”.

Vale lembrar que os pacotes geralmente são enviados por um período de dias ou semanas e não é provável que o vírus sobreviva neles enquanto expostos no armazém. O risco surge mais entre a coleta pelo entregador, a entrega em casa e a partir de então.

“Mesmo que o seu entregador ou carteiro não esteja apresentando sintomas, ele ainda pode estar portando o vírus e transmitindo bactérias sem saber”, acrescentou o Dr. Frank. “Se você estiver tocando em itens que outra pessoa manipulou recentemente, esteja ciente de uma possível contaminação e tome medidas preventivas para proteger você e sua família”.



. Cuidados com pacotes e correspondências após a entrega:

. Evite o contato direto com o entregador;

. Deixe a embalagem fora por algumas horas e/ou pulverize-a com desinfetante aerossol antes de manusear;

. Descarte todas as embalagens externas imediatamente;

. Lave bem as mãos por 20 segundos ou mais;

. Desinfecte todas as superfícies com as quais você teve contato após o manuseio;

. Evite tocar seu rosto, incluindo sua boca, olhos e nariz.

. Há informações sobre a transmissão através de outras superfícies?

Além da capacidade de sobrevivência em papelão, o estudo também descobriu que o COVID-19 é detectável por um período prolongado em outras superfícies, mas isso pode variar sob diferentes condições, como temperatura ou umidade do ambiente:

. Ar: 3 horas

. Cobre: 4 horas

. Aço inoxidável: 2-3 dias

. Plástico: 3 dias

À medida que se aprende mais sobre a transmissão, é importante continuar seguindo as recomendações do CDC para limpar e desinfetar superfícies e objetos frequentemente tocados diariamente, como maçanetas, interruptores de luz, bancadas e puxadores de armários, além de continuar com a higiene das mãos.