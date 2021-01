Imigrantes indocumentados terão direito de vacinação contra o Covid-19

New Jersey planeja vacinar 70% de sua população – cerca de 4.7 milhões de pessoas – nos próximos seis meses. Fontes ligadas ao departamento de saúde calculam que entre março e abril, a vacina já estará disponível para a maioria da população.

Trabalhadores que vivam em outro estado, mas trabalhem em New Jersey, estudantes na mesma situação e imigrantes indocumentados também terão acesso à vacina.

“Temos repetido constantemente, que iremos disponibilizar a vacina para todos que vivam, estudem ou trabalhem em New Jersey”, disse Donna Leusner, porta-voz do Departamento de Saúde.

A vacinação cumprirá um cronograma de 188 páginas divulgado pelas autoridades. Pessoas que trabalham em hospitais e idosos residentes em asilos, serão os primeiros a receber o medicamento.