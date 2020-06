Imigrante faz campanha para brasileiro amputado após acidente de carro

Douglas Torres perdeu parte da perna direita, do joelho para baixo, em decorrência de um acidente automobilístico

A brasileira Dinairan Barbosa, residente em Arlington (VA), iniciou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/in-support-of-douglas-torres-car-accident, em nome de Douglas Torres, que teve parte da perna direita amputada em virtude de um acidente de automobilístico. O objetivo é arrecadar US$ 10 mil e até à tarde de terça-feira (2), haviam sido arrecadados US$ 120.

“Espero que essa história toque seu coração. No dia 7 de maio, no norte Brasil, meu querido amigo Douglas (Torres) estava cansado depois de um longo dia de trabalho e tudo o que ele queria era voltar pra casa e ficar ao lado da sua família. Estava dirigindo, quando bruscamente perdeu o controle do veículo e capotou por várias vezes, uma de suas pernas ficou presa nas ferragens e por pouco ele não perdeu a própria vida no acidente.

(Ele) foi levado às pressas pelos bombeiros para o hospital e, chegando lá, precisou passar por cirurgias e infelizmente acabou perdendo parte da sua perna direita. Precisou ficar mais de três semanas internado, e só sobreviveu com a ajuda de amigos e pessoas que se solidarizaram e fizeram doações de sangue, pois foi preciso muitas transfusões para mantê-lo vivo. Carla, a esposa de Douglas, esteve ao lado dele todas essas semanas. Durante esse tempo, teve muitas noites mal dormidas, uma extrema preocupação de como conduzir as coisas daqui pra frente. Douglas era autônomo e também o principal provedor da sua família.

Embora Douglas já esteja em casa, as contas não param de chegar, e ele também necessita de uma enfermeira para fazer os curativos, pois eles devem ser feitos com muito cuidado, caso algo seja feito incorretamente os pontos podem infeccionar e agravar a situação.

O Douglas precisará também de uma prótese ortopédica, para que aos poucos a vida dele volte ao normal e também para que ele volte a trabalhar. Como eu disse anteriormente, ele é autônomo e trabalha com jardinagem, e embora seja um trabalho cansativo, é também sua paixão e também a sua fonte de renda para ele e sua família, esposa e os seus três filhos.

Conheço o Douglas e sua família há quase 20 anos. São pessoas fantásticas que sempre estenderam a mão para ajudar a todos que precisavam. Hoje, é ele quem precisa da nossa ajuda. Por favor, considerem doar para essa causa, o mundo precisa de mais pessoas como esse homem que tem garra e coragem. Ajude o Douglas e sua família nesse momento de dificuldade. Meus sinceros agradecimentos! Deus os abençoem.

Ps: as doações serão transferidas para a minha conta aqui nos Estados Unidos e encaminhadas para a conta do Douglas e sua esposa no Brasil”, postou Dinairan Barbosa.