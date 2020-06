“Imigração” reabre escritórios com algumas novidades nos serviços

O USCIS informou que seguirá os protocolos estabelecidos pelo CDC para proteger seus funcionários e imigrantes

A maioria dos serviços regulares de imigração nos Estados Unidos foi retomada desde segunda-feira (4), quando os Serviços de Cidadania & Imigração (USCIS) reabriu alguns escritórios e reiniciou os serviços de rotina que foram suspensos em 18 de março devido à pandemia de coronavírus. A agência disse que seguirá os protocolos de saúde dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para proteger seus funcionários e imigrantes. Portanto, os procedimentos nas instalações do USCIS, incluindo escritórios que lidam com casos de asilo e centros de apoio a aplicativos, não serão mais como eram antes da pandemia de coronavírus.

À medida que os serviços são restaurados, o USCIS, subordinado ao Departamento de Segurança Interna (DHS), planeja reduzir o número de entrevistas para garantir as regras de distanciamento físico, deixando mais tempo para tarefas de limpeza e reduzindo a aglomeração em salas de espera.

“Os avisos conterão informações sobre as precauções de segurança que os visitantes das instalações do USCIS devem seguir”, disse a agência em comunicado à imprensa na quarta-feira (10), pedindo aos imigrantes que cancelem seus compromissos se sentirem mal.

Para os imigrantes nos EUA, tornar-se cidadão geralmente é um processo longo e estressante. Uma vez alcançado, as recompensas incluem direitos, privilégios e obrigações. O processo legal é conhecido como cidadania através da naturalização.

Depois que o USCIS aprovar o Pedido de Naturalização (N-400), a agência coordena a data para prestar o Juramento de Fidelidade em uma cerimônia pública, que a partir de agora será limitada apenas ao participante da naturalização, sem a presença de convidados, e às pessoas que prestam assistência aos imigrantes com deficiência física, observou a agência.

O USCIS explicou que enviará avisos para reagendar as cerimônias que foram canceladas, embora preveja que essas “possam ser mais curtas para limitar a exposição às pessoas presentes”.

“Em vez de reproduzir vídeos durante as cerimônias de naturalização, os participantes receberão um folheto com informações e links direcionando-os para os vídeos no site do USCIS”, disse a agência federal, esclarecendo que todas as etapas legalmente exigidas das cerimônias de naturalização serão realizadas.

Os candidatos cujos compromissos e entrevistas já foram agendados e depois cancelados devido à pandemia de coronavírus receberão automaticamente novas notificações de compromissos e entrevistas, de acordo com a agência que na semana passada disse ao Congresso que precisa de US$ 1,2 bilhão em verba emergencial em meio aos planos para aumentar os valores cobrados pelos serviços.

As pessoas que tiveram outras aplicações precisarão reagendá-las através do USCIS Contact Center assim que os escritórios locais estiverem abertos ao público, a agência informou, sem fornecer mais detalhes sobre quais aplicações.

“Os visitantes são limitados ao candidato, um representante, um membro da família e um indivíduo que auxilia deficientes. O solicitante deve providenciar a disponibilização do intérprete por telefone”, afirmou a agência, que lida com cidadania, green card, vistos, permissão de trabalho e pedidos de asilo.

Em relação aos pedidos de asilo, o USCIS explicou que as entrevistas que foram canceladas durante o período de fechamento serão reagendadas automaticamente. Os candidatos receberão um aviso com a nova hora, data e local. As entrevistas podem ser realizadas por vídeo, com os candidatos em uma sala e o funcionário responsável em outra, a fim de cumprir as regras de distanciamento físico.

“Para entrevistas sobre asilo, os candidatos devem trazer todos os familiares imediatos listados como dependentes na aplicação e um intérprete, se o candidato não falar inglês”, disseram as autoridades.

No entanto, a declaração não menciona as audiências de milhares de requerentes de asilo que aguardam no México sob um programa conhecido como “Permanecer no México”. Essas audiências foram adiadas primeiro de 24 de março para 22 de abril e depois até 1º de junho, em resposta à pandemia de coronavírus.

Indivíduos que precisam de assistência com uma necessidade imediata de imigração podem ligar gratuitamente para o USCIS Contact Center, 1-800-375-5283 ou 1-800-767-1833 (TDD) ou visitar a página Fale conosco da agência: www.uscis.gov. Também existem muitos recursos e ferramentas digitais fornecidos pelo USCIS para ajudar os imigrantes a obter e rastrear benefícios.