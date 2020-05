ICE procura indocumentado foragido e suspeito de sequestro

Jorge Omar Alcântara Gonzalez, de 34 anos, é suspeito do desaparecimento de Ian Eckles, de 41 anos

Na quinta-feira (28), agentes do Setor de Operações de Segurança e Remoção (IRO), Departamento de Imigração & Alfândega (ICE), na região de Seattle (Wash.), iniciaram a busca de Jorge Omar Alcantara Gonzalez, de 34 anos, em conexão com o desaparecimento de Ian Eckles, de 41 anos, que desapareceu em Kent desde meados de maio. Gonzalez é natural do México e vive clandestinamente nos Estados Unidos. A vítima foi considerada desaparecida depois que não retornou de uma caçada com amigos.

Entre 2018 e 2019, Gonzalez foi preso e autuado na Penitenciária do Condado de King diversas vezes e liberado, apesar de possuir várias ordens de detenção emitidas pelo ICE.

No aviso emitido pelas autoridades no Condado de Kittitas, Gonzalez foi visto pela última vez trajando um moletom escuro com capuz e calça cáqui. Ele pode estar portanto uma tenda em estilo de cúpula modelo ‘Hubba Hubba’ da marca MSR, de cor vermelha, com varas vermelhas e entrada cinza clara. O suspeito foi visto dirigindo a caminhonete de Eckles que, posteriormente, foi encontrada abandonada numa floresta.

Informações sobre o paradeiro de Jorge Omar Alcântara Gonzalez podem ser enviadas ao KITTCOM: (509) 925-8534 ou 911. Ele deve ser considerado armado e perigoso.