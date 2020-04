ICE prende mulher por vender pesticida ilegal contra o coronavírus

A réu é acusada de ter montado um esquema on-line que oferecia o produto à venda no eBay, sem qualquer base científica

Na quinta-feira (9), a réu Rong Sun, também conhecida como “Vicky Sun”, compareceu à audiência para ouvir as acusações criminais federais por importar e vender ilegalmente um pesticida não registrado e por enviar um artigo proibido. Ela é acusada de ter montado um esquema on-line que oferecia o produto à venda no eBay enquanto clamava, sem qualquer base científica, que o pesticida ilegal protegeria as pessoas contra o coronavírus. A réu foi acusada através de uma queixa criminal apresentada pelo escritório do Procurador Federal no Distrito Norte da Geórgia, em 8 de abril de 2020.

A prisão ocorreu após uma investigação liderada pelo Setor de Investigações de Segurança Interna (HSI), subordinado ao Departamento de Imigração & Alfândega (ICE) em coordenação com a Agência de Proteção Ambiental – Divisão de Investigação Criminal e o Serviço de Inspeção Postal dos EUA. De acordo com documentos judiciais, Vicky supostamente vendeu o pesticida não registrado, Toamit Virus Shut Out, através do eBay, alegando que isso ajudaria a proteger as pessoas contra o vírus e reduziria o risco de transmissão em 90%.

A lei federal regula a produção, venda, distribuição e uso de pesticidas nos EUA. Além disso, os pesticidas também precisam ser registrados na EPA. O produto oferecido pela réu não foi registrado e é ilegal distribuir ou vender pesticidas não registrados. Ela supostamente importou ilegalmente o pesticida do Japão através do Serviço Postal dos EUA.

“A venda deste produto não só viola várias leis federais; também dá às pessoas uma falsa esperança. Durante uma crise global, como a que estamos enfrentando agora, é incrivelmente perigoso e imprudente explorar o medo das pessoas para obter lucro “, disse Robert Hammer, agente especial da Homeland Security Investigations em Atlanta, encarregado de supervisionar as operações HSI na Geórgia e no Alabama. “O HSI Atlanta, com nossos parceiros policiais, continuará a priorizar os esforços para proteger os americanos de fraudes envolvendo o COVID-19”.

“A réu aproveitou a atual crise mundial para vender um produto ilegal com a alegação de que ele protege as pessoas do vírus”, disse o promotor federal, Byung J. “BJay” Pak. “Tomaremos uma ação rápida através da Força-Tarefa Georgia COVID-19 para responsabilizar os criminosos que afligem o público com esquemas de fraude relacionados ao coronavírus”.

“O uso de produtos fraudulentos pode aumentar a disseminação do COVID-19 e agravar a atual emergência na saúde pública”, disse Susan Bodine, administradora assistente da Agência de Proteção Ambiental (EPA). “A EPA e nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei estão trabalhando arduamente para manter esses produtos ilegais fora das prateleiras, da Internet e deste país. Pedimos aos consumidores que ajudem, verificando a lista de produtos aprovados listados no website: epa.gov/coronavirus, antes de efetuar qualquer compra”.