ICE lança portal on-line para combater fraudes envolvendo coronavírus

O website visa fornecer informações ao público sobre esquemas de fraude relacionados à pandemia de COVID-19

Na segunda-feira (27), o Setor de Investigações de Segurança Interna (HSI), subordinado ao Departamento de Imigração & Alfândega (ICE), lançou uma página online dedicada à “Operação Promessa Roubada” (Operation Stolen Promise) . O portal visa fornecer informações ao público sobre esquemas de fraude relacionados ao COVID-19. A página também destacará os esforços de investigação que a agência está realizando para combater as ameaças provocadas por indivíduos e organizações criminosas que procuram explorar a pandemia para obter ganhos financeiros ilícitos. As informações podem ser acessadas através do site: ICE.gov/StolenPromise.

“Indivíduos e organizações que operam em todo o mundo estão buscando ativamente explorar a pandemia do COVID-19 para obter ganhos financeiros ilícitos”, disse Alysa D. Erichs, diretora executiva do HSI. “Esses esquemas criminais comprometem sistemas comerciais e financeiros legítimos e colocam em risco o público. Com nossos parceiros, a Operação Promessa Roubada busca fornecer ao público informações e dicas para ajudá-los a evitar serem vítimas do crime COVID-19”.

O portal da “Operação Promessa Roubada” descreve a estratégia da HSI para combater fraudes relacionadas ao COVID-19 e destaca marcos e sucessos investigativos. O site também oferece uma visão geral do trabalho crítico realizado por agentes e parceiros especiais da HSI em todo o mundo.

A campanha contra fraudes relacionadas ao COVID-19, um componente importante de divulgação pública da “Operação Promessa Roubada”, também será destacada na página. A campanha transmite informações importantes ao público relacionadas à fraudes e atividades criminosas envolvendo o COVID-19. A campanha fornece fatos, dicas, alertas e orienta o público sobre como reconhecer possíveis fraudes, se proteger e denunciar os golpes às autoridades. A HSI incentiva o público a denunciar possíveis fraudes através do e-mail: COVID19FRAUD@DHS.GOV.

A “Operação Promessa Roubada” foi lançada em 15 de abril e envolve a experiência da HSI em comércio global, fraude financeira, operações internacionais e crimes cibernéticos. A iniciativa concentra esforços de investigação em esquemas de fraude financeira, importação de produtos farmacêuticos e médicos proibidos e fraudulentos, sites fraudando consumidores ou facilitando atividades ilegais e quaisquer outras atividades criminosas ilícitas associadas ao vírus que comprometam o comércio legítimo, sistemas financeiros ou põem em perigo o público em geral.