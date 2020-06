Hospital Universitário oferece testes de coronavírus a todos os residentes em NJ

A instituição testará todos os interessados, incluindo indivíduos que não apresentam sintomas da doença, independente de seguro de saúde

Na terça-feira (9), o O Hospital Universitário de Newark (UMDNJ) anunciou que, como parte de seu programa “Care Around the Clock”, oferecerá agora o teste COVID-19 a qualquer residente de New Jersey que queira fazer o teste, incluindo aqueles que não demonstram sintomas típicos do COVID-19. O acesso ao teste COVID-19 é necessário para permitir que nossas comunidades comecem a reabrir. Por exemplo, o Departamento de Saúde de New Jersey recomenda especificamente que indivíduos assintomáticos sejam testados se mantiverem contato próximo com alguém que testou positivo para COVID-19 ou se é um trabalhador essencial. Qualquer pessoa interessada em um teste COVID-19 agora pode marcar uma consulta no Hospital Universitário para este serviço.

“Trabalhando com nossos parceiros na comunidade de cuidados com a saúde, fizemos grandes esforços para reduzir o número de casos de COVID-19 e testar residentes para ajudar a impedir a propagação do vírus”, disse o Prefeito Ras Baraka. O programa de testes do Hospital Universitário fortalecerá esses esforços e permitirá a Newark reabrir e começar a se recuperar dessa pandemia. Eu parabenizo o UMDNJ por demonstrar novamente seu profissionalismo, compaixão e compromisso com a nossa cidade em um momento de crise”.

“A cidade de Newark passou por momentos difíceis durante a crise do COVID-19, mas o Hospital Universitário manteve-se unido à cidade”, disse Shereef Elnahal, Presidente e CEO do Hospital Universitário. “Oferecer testes a indivíduos assintomáticos faz parte de um uma série de próximos passos que a cidade está ajudando os moradores de Newark a seguirem em direção à uma nova normalidade. Agradeço ao Prefeito por sua incrível liderança por toda parte”.

O pronunciamento de terça-feira (9) é a etapa mais recente do programa Care in the Clock do UMDNJ. Como parte da implementação do “Care in the Clock”, existem novos procedimentos no hospital para proteger os pacientes e o público, além de retomar os procedimentos de rotina nos vários centros de atendimento do hospital.

Os indivíduos não serão obrigados a pagar por esses serviços do próprio bolso. Em vez disso, o Hospital Universitário encaminhará as solicitações de pagamento ao seguro do paciente ou a fontes governamentais existentes para o pagamento de solicitações de teste de COVID-19 não seguradas.

Os testes serão realizados no Ambulatory Care Center, localizado na 140 Bergen Street, em Newark (NJ), através de hora marcada. Indivíduos que desejam fazer o teste devem ligar para marcar uma consulta através do tel.: (973) 972-9000.

O Hospital Universitário faz parte de um dos principais centros médicos acadêmicos do país e é o Nível 1 de Trauma Center do norte de New Jersey. Localizado em University Heights, no centro de Newark (NJ), o UMDNJ é o principal hospital de ensino da Rutgers Biomedical and Health Sciences e um recurso regional para serviços avançados em muitas especialidades médicas. Para mais informações sobre o Hospital Universitário, visite: www.uhnj.org.