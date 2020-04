Homem que ameaçou matar Trump pega 1.5 ano de prisão

Mickael Eyob Gedlu recebeu a sentença reduzida e cumprirá 3 anos de liberdade condicional depois de sair da prisão

Um morador no Texas foi condenado a 18 meses de prisão numa penitenciária federal depois de ter feito ameaças contra o Presidente Trump através de postagens nas redes sociais. O réu Mickael Eyob Gedlu, de 36 anos, morador em Richardson (TX), se declarou culpado em dezembro, quando poderia ter sido sentenciado a até 5 anos de prisão. Em vez disso, ele recebeu a sentença reduzida e cumprirá 3 anos de liberdade condicional depois de sair da prisão.

Conforme o jornal Dallas Morning News, Gedlu postou: “Estou esperando Trump visitar Dallas antes de tentar assassiná-lo” na seção de comentários de um vídeo do canal Fox News no YouTube em 29 de dezembro de 2018.

Gedlu já havia sido detido pela polícia em Dallas do lado de fora de um hotel. Na ocasião, Trump compareceu a um evento de arrecadação de fundos e o réu exibia um cartaz com os dizeres: “Mate Trump” e gritava “mate o Presidente”.

Em decorrência disso, o Serviço Secreto iniciou uma investigação e foi auxiliado pela Departamento de Polícia de Dallas, informaram os promotores públicos.